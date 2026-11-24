وقال قاليباف: "موقفنا هو ذاته الذي أعلنّاه سابقا، فلن نتخذ أي خطوة ولن ندخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة، كما أننا على أهبة الاستعداد للرد بحزم على تحركات العدو وتغيير جغرافيا المعركة إذا ارتكب أي خطأ".

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن قاليباف قوله إنه "من الضروري التأكيد، في مواجهة التصريحات الاستفزازية والتهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي، أن موقف طهران واضح وثابت ولا يتغير".

وأضاف أن "تهديد الشعب الإيراني وإهانته، إلى جانب التلويح بممارسة الضغوط الاقتصادية، لا يعكس في المقام الأول سوى عجز الولايات المتحدة أمام الشعب الإيراني".

ودعا قاليباف، الأحد، إلى الخروج من حالة "اللاحرب واللاسلم"، محذرا من استمرار الوضع الراهن، ومؤكدا أن تحقيق ما وصفه بـ"الردع المستدام" هو السبيل لإبعاد خطر الحرب عن بلاده.

وانتقد قاليباف تسييس النقاش بشأن خيارات إيران، بحيث يوصف من يتحدث عن التفاوض بالتخاذل، ومن يتحدث عن الحرب بأنه داعية حرب يفتقر إلى المنطق، معتبرا أن استمرار هذا الجدل لا يقدم مخرجا من الوضع القائم.

وتابع قائلا: "ليس أمامنا إلا طريق واحد، وهو أن نبعد التهديد عن أنفسنا، ونزيل ظل الحرب عن أنفسنا"، مضيفا أن ذلك لا يتحقق إلا بالوصول إلى ردع مستدام.

واعتبر قاليباف أن من وصفه بـ"العدو" بات يدرك أن شن حرب مماثلة لـ"حرب الأربعين يوما" لن يحقق أهدافه، ولذلك يتجه إلى العزل الاقتصادي وإجراءات أخرى.

واتهم خصوم إيران بالتركيز على زعزعة أمنها الداخلي، قائلا إن أولويتهم أصبحت العمل على "انهيار النظام من الداخل".