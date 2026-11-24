وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "تحدثت إليه (جنسن هوانغ) الليلة الماضية، وقلت له: جنسن، عدني بشيء واحد فقط، وهو أن تعمل بجد".

وأضاف: "أنت تتمتع بالذكاء ولديك كل المقومات اللازمة للنجاح. ستعمل بجد، وإذا فعلت ذلك، فلن يتمكن أحد من التغلب عليك".

وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا"، الإثنين، أن رئيسها التنفيذي، الذي أُطيح به مؤخرا، سيعود إلى قيادة عملاق الذكاء الاصطناعي.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع مذهل في أسهم "إنفيديا"، بأكثر من 30 بالمئة، ما أضاف نحو تريليون دولار إلى قيمتها السوقية.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "اتخذ مجلس إدارة إنفيديا القرار الصحيح والسليم بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي".

وأكد البيت الأبيض أن ترامب تواصل هاتفيا مع مجلس إدارة الشركة للدفاع عن عودة هوانغ إلى قيادتها، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأدت الإطاحة المفاجئة بجنسن وإعادته إلى منصبه، عقب تقارير عن علاقات غرامية متعددة، اثنتان منها مع موظفتين تعملان تحت إدارته في "إنفيديا"، وثالثة مع امرأة تدعى أليس هوانغ يُشتبه بأنها جاسوسة صينية، إلى أسابيع مضطربة لشركة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأميركي.

ترامب يعلق على "الفضيحة"

في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، صباح الإثنين، قال ترامب: "لقد اعتذر عن تصرفه غير اللائق، وهو أمر مؤسف. وربما كان هذا ما أدى إلى تضخيم القضية إلى هذا الحد، لأن الجنس يجذب الجمهور".

وزعم ترامب أن لوري، زوجة جنسن البالغة من العمر 64 عاما، قررت الوقوف إلى جانب زوجها رغم خيانته لها.

وذكر ترامب، في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان الشركة إعادة جنسن إلى منصبه: "تحتاج البلاد إلى قيادة جنسن لإنفيديا، لضمان نجاح وازدهار ليس الشركة فحسب، بل الاقتصاد الأميركي أيضا".

وشدد على أنه: "ليس لدى حكومة الولايات المتحدة أي سبب للاعتقاد بأن عودة جنسن إلى إنفيديا تشكل أي خطر على الأمن القومي".

وتابع قائلا: "أكد وزير العدل الأميركي أن حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أدلة على تورطه في أي سلوك غير قانوني".

شبهات التجسس والالتفاف على القيود الأميركية

لا يزال جنسن يخضع لتحقيق داخلي تجريه "إنفيديا" بشأن علاقته بأليس، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" للبيانات، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

وتحوم شبهات حول استغلال أليس منصبها في "ميغاسبيد" لإقناع رئيس "إنفيديا" بالسماح ببيع رقائق إلكترونية متطورة للشركة السنغافورية، قبل أن تستخدم شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي الرقائق ذاتها، ما ساعدها فعليا على الالتفاف على حظر التصدير.

وحول ذلك، قال ترامب: "ينبغي لإنفيديا مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن امتثال الشركة لضوابط التصدير الأميركية، لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية وواجبها الوطني في حماية الأمن القومي الأميركي".

وأكدت "إنفيديا"، في إعلانها الإثنين، أن التحقيق في "محاولة التأثير الاستخباراتي الأجنبي" سيستمر، وأن رئيسها التنفيذي "يدعم التحقيق بشكل كامل ويلتزم بالتعاون معه".

ومن المقرر أيضا أن يدلي رئيس "إنفيديا" بشهادته أمام الكونغرس في الأول من ديسمبر، بشأن علاقته بالمرأة المشتبه في ممارستها التجسس.

وشكلت الشركة لجنة معنية بالأمن القومي وضوابط التصدير، بهدف تحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالامتثال والأمن.

علاقات وثيقة

توطدت العلاقة بين ترامب ورئيس "إنفيديا" خلال الولاية الرئاسية الثانية، إذ استضاف الرئيس الأميركي جنسن مرارا في حفلات عشاء رسمية فاخرة بالبيت الأبيض، ودعاه إلى مرافقته في زيارات رسمية إلى الصين والمملكة المتحدة.

كما أجرى الرئيس الأميركي معاملات بملايين الدولارات على أسهم "إنفيديا".

ووفقا لتحليل أجرته شبكة "سي إن بي سي" لتداولات ترامب في أسهم الشركة، فقد نفذ الرئيس الجمهوري ما لا يقل عن 108 معاملات خلال ولايته الثانية، تراوحت قيمتها الإجمالية بين 27.2 مليون و97.9 مليون دولار.

وتشير إفصاحاته المالية الرسمية إلى أن قيمة حيازاته من أسهم "إنفيديا" تراوحت بين 12.5 مليون و58 مليون دولار بنهاية عام 2025.

ويؤكد البيت الأبيض باستمرار أن مديرين مستقلين يتولون إدارة المحفظة الاستثمارية لترامب.