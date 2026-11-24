وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية أن النظام بدأ تطبيقه في محافظتي خوزستان وزنجان، من دون إخطار مسبق لأصحاب المخابز أو المستهلكين، فيما أفادت إذاعة "راديو فردا" بتفعيله أيضا في محافظة مركزي.

وبحسب التقارير، يعتمد النظام على تحديد حصة شهرية مدعومة تعادل نحو 8 كيلوغرامات من الدقيق للفرد، بسعر يبلغ 23 ألف ريال إيراني للكيلوغرام.

أما الكميات التي تتجاوز الحصة المحددة، فتحتسب بالسعر التجاري البالغ 126 ألفا و500 ريال للكيلوغرام، أي نحو 5.5 أضعاف السعر المدعوم.

ويجري تطبيق التسعير الجديد عبر أجهزة الدفع الإلكترونية في المخابز، حيث فوجئ بعض المشترين باحتساب أسعار أعلى عند الدفع، بعدما بدأ تنفيذ القيود من دون إعلان مسبق، وفق صحيفة "كيهان".

توضيحات حكومية

وفي محاولة لاحتواء الجدل، قال مسؤول حكومي في خوزستان إن نظام "إدارة شراء الخبز" يطبق على مستوى البلاد، مؤكدا أن المشتريات اليومية المعتادة لا تخضع لقيود على الكميات.

وفي زنجان، أوضح مسؤول محلي أن السعر التجاري يطبق على المشتريات الكبيرة التي يصنفها النظام باعتبارها غير اعتيادية، مشيرا إلى أن آلية التقييم تأخذ في الاعتبار استهلاك الأسرة.

لكن هذه التوضيحات لم تحسم الجدل بشأن آلية احتساب الكميات، خصوصا مع عدم وضوح المعايير التي تحدد انتقال المشتريات من السعر المدعوم إلى السعر التجاري.

ويأتي تطبيق النظام في وقت يواجه فيه الإيرانيون ضغوطا معيشية متزايدة، مما يجعل أي تغيير في أسعار الخبز المدعوم قضية حساسة للأسر التي تعتمد عليه بوصفه سلعة غذائية أساسية.