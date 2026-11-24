وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يدفع باتجاه تسريع التحرك العسكري ضد طهران في أقرب وقت ممكن، بينما يرى الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد حاليا تهديد مباشر يستدعي شن هجوم فوري، وأن هناك متسعا من الوقت للاستعداد للعملية في ظروف أفضل.

وبحسب التقرير، يعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أبرز المعارضين لأي تحرك عسكري متسرع في المرحلة الراهنة، في حين يتبنى رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان موقفا أكثر تشددا، ويدعم التحرك المبكر ضد إيران.

خلافات بشأن توقيت الهجوم

وأوضحت الصحيفة أن النقاش داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتمحور حول ما إذا كان ينبغي التحرك الآن، أم تأجيل العملية إلى حين توافر ظروف عسكرية أكثر ملاءمة.

وتطرقت المناقشات إلى تقارير بشأن تهديدات كيميائية وبيولوجية محتملة من إيران، إلا أن التقديرات الإسرائيلية، وفق الصحيفة، لا تعتبر هذه التهديدات خطرا حقيقيا وفوريا يستدعي شن هجوم خلال الفترة القريبة.

وأشار التقرير إلى وجود تقدير واسع داخل إسرائيل بأن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران تتضاءل، وأن عملية عسكرية إضافية قد تصبح ضرورية في نهاية المطاف لاستهداف قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية.

كما ترى أوساط إسرائيلية أن الحصار البحري والضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران لن يكونا كافيين وحدهما لإسقاط النظام في طهران، لكن هذا التقدير لا يعني بالضرورة ضرورة تنفيذ هجوم فوري.

شكوك أميركية في دوافع نتنياهو

وفي موازاة الخلافات الإسرائيلية، أفادت "يديعوت أحرونوت" بوجود مخاوف داخل الإدارة الأميركية من أن إصرار نتنياهو على تسريع الهجوم لا يستند إلى اعتبارات أمنية فقط، وإنما قد يرتبط أيضا بمأزقه السياسي بعد الانتخابات الإسرائيلية ومساعيه للبقاء في السلطة.

وبحسب الصحيفة، تخشى أوساط أميركية أن يسعى نتنياهو إلى تنفيذ العملية في وقت تنشغل فيه الأحزاب الإسرائيلية بمفاوضات تشكيل حكومة جديدة.

وتتمثل هذه المخاوف في احتمال أن يؤدي التصعيد العسكري مع إيران إلى تغيير أولويات الرأي العام الإسرائيلي وإعادة ترتيب الأجندة السياسية، بما قد يمنح نتنياهو فرصة للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.

وتأتي هذه الخلافات في ظل استمرار الضغوط الأميركية على طهران وتراجع فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، وسط تباين في التقديرات الإسرائيلية بشأن مدى إلحاح الخيار العسكري وتوقيته.

وتشير الصحيفة إلى أن الخلاف لا يقتصر على توقيت العملية، إذ توجد آراء متباينة داخل الموساد نفسه بشأن مدى إلحاح التحرك العسكري.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يحسم قرار استئناف الحرب ضد إيران، وأنه أشار إلى احتمال تأجيل اتخاذ القرار حتى يناير 2027، وهو ما قد يتعارض مع الجدول الزمني الذي يسعى نتنياهو إلى فرضه.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أفيغدور ليبرمان، تحذيره من هجوم إسرائيلي منفرد على إيران دون مشاركة أميركية، معتبرا أن اتخاذ قرار كهذا بدوافع سياسية وشخصية قد يثير إشكالات قانونية خطيرة.