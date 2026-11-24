وذكرت الصحيفة أن الاجتماع، الذي عقد في مكتب عضو الكنيست أوفير كاتس، ركز بصورة أساسية على ملف التغييرات القضائية، في ظل تحركات تشريعية تقودها كتلة التغيير لإلغاء قوانين أضعفت صلاحيات الجهاز القضائي.

وخلال المفاوضات، طرح ممثلو آيزنكوت إمكانية سن قانون يحدد الحد الأقصى لمدة تولي منصب رئيس الوزراء، إلا أن ممثلي الليكود رفضوا مناقشة أي تشريع يتعلق بهذا الملف.

وشارك في الاجتماع عضو الكنيست دافيد بيتر ممثلا عن الليكود، فيما اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر لمواصلة المفاوضات، دون الإعلان عن موعد محدد.

وتعكس الخلافات بشأن التغييرات القضائية وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء العقبات التي تواجه محاولات التوصل إلى تفاهم سياسي بين الحزبين بشأن تشكيل حكومة وحدة.

وكان الاجتماع امتدادا لجولة مفاوضات استمرت أربع ساعات، الأحد، وانتهت دون اتفاق بشأن قضايا أساسية، بينها مشاركة إيتمار بن غفير في الحكومة المحتملة، والتعديلات القضائية، وترتيبات التناوب على رئاسة الوزراء.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يتمسك الليكود بتولي رئاسة الحكومة أولا، فيما يشترط آيزنكوت إنهاء ولاية بنيامين نتنياهو، وهو خلاف لا يزال يعوق التوصل إلى اتفاق.