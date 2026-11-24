وبين احتمال الانفجار الداخلي وخطر الاشتباك البحري، تباينت قراءات ثلاثة ضيوف بشأن خيارات النظام ومراكز القرار داخله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لن تتحمل الحصار. وعلى سكاي نيوز عربية، رأى فهد الشليمي أن الحرس الثوري يدفع نحو المواجهة، بينما عرض عماد أبشناس رواية عن استعداد عسكري أوقفته الحكومة، ورجح توم حرب أن يفاقم الضغط احتمالات الاحتجاج الشعبي.

المواجهة الخارجية لتفادي أزمة الداخل

يرى رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام فهد الشليمي أن النزاع يدار بعقلية ثورية أكثر منها دبلوماسية، وأن الحرس الثوري يمثل مركز الثقل، بصرف النظر عن إشارات التهدئة الصادرة عن المسؤولين السياسيين.

ويعتقد أن النخب الثورية قد تفضل الاشتباك مع الولايات المتحدة على مواجهة الداخل؛ فالصدام الخارجي يستدعي وسطاء، مثل روسيا والصين، وقد يمنح النظام فرصة لتجديد موقعه، بينما لا تستدعي مواجهة المحتجين المسار نفسه.

وحذر من أن محاولة إخراج الناقلات لكسر الحصار قد تقابل بمصادرتها وضرب القطع العسكرية الإيرانية، بما يرفع كلفة أي تحرك بحري.

استعداد عسكري وتدخل حكومي

من جانبه، قال رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية عماد أبشناس إن إيران تواجه، وفق قراءته، خطة للضغط المعيشي بهدف دفع السكان إلى الثورة، ثم شن هجوم.

وذكر أن إرسال ناقلات النفط إلى مضيق هرمز كان وشيكا، بالتزامن مع تجهيز صواريخ ومسيّرات لاستهداف أي سفينة أميركية تقترب، قبل تدخل الحكومة في اللحظة الأخيرة. وهذه تفاصيل أوردها أبشناس دون تقديم تأكيد مستقل لها في الحديث.

وأوضح أن الرهان كان يقوم على دفع واشنطن إلى التراجع إذا تكبدت خسائر. كما اعتبر أن المواجهة الخارجية توحد الشارع، بخلاف استمرار الضغوط التي قد تضع الحكومة أمام احتجاجات داخلية.

خلاف على مركز القرار

,رفض أبشناس الفصل بين الحكومة والحرس الثوري في اتخاذ القرارات، قائلا إن الرئيس يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، وإن قراراته لا تصدر دون موافقة الحكومة وتأييد المرشد.

وقرأ الحديث عن توجيه رسالة من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى محسن رضائي باعتباره محاولة أميركية لإظهار انشقاق داخلي، والإيحاء بأن التفاوض يجري مع الحرس الثوري بدلا من الحكومة.

ويختلف ذلك مع الشليمي، الذي يستدل بتجاوز القنوات السياسية التقليدية على مركزية المؤسسة الثورية في إدارة الملف.

النووي وحدود التصعيد

من جهته، يضع الشليمي تسليم اليورانيوم المخصب في صدارة المطالب، ويتحدث عن موافقة على تسليمه مقابل ضمانات بعدم الضرب. لكنه يحذر من مرحلة عسكرية أخيرة قد تشمل الكهرباء والجسور والسدود ووحدات تبريد المفاعلات.

ويؤكد أن دول الخليج وتركيا وباكستان لا تريد هذا السيناريو، خشية تداعيات إنسانية كارثية.

أما أبشناس فيرى أن الخلاف يتجاوز اليورانيوم إلى طبيعة العلاقة التي تريد واشنطن فرضها على إيران، ما يعكس تباعدا في تفسير جوهر الأزمة.

واشنطن تراهن على نتائج الحصار

ويرى مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب أن ترامب انتقل إلى الحصار بعدما منح اتفاق أبريل فرصة لم تثمر، معتبرا أن الضغط بدأ يحقق نتائج ميدانية.

ويرجح انفجارا شعبيا خلال الأسابيع المقبلة، وهو توقع يربطه بخشية النظام من اتساع الغضب. كما يعتقد أن الإدارة الأميركية منقسمة بين إسقاط النظام وخيارات تتعلق بدور الدول العربية.

ويربط حرب المرحلة المقبلة بتقييم المواقف العربية والأوروبية وترتيبات الحكومة الإسرائيلية، بينما تبقى خيارات طهران، في القراءات المطروحة، موزعة بين التفاوض وتحمل الضغط والمجازفة باشتباك قد يصعب احتواؤه.