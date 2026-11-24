ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مطلعة أن الشحنات المتأخرة تشمل 40 صاروخا من طراز "PAC-3"، كان من المقرر تسليمها بين سبتمبر وديسمبر، إلى جانب نحو 20 صاروخا من طراز "PAC-2".

وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لم يمنح بعد الموافقة اللازمة لنقل الصواريخ، في خطوة أدت إلى تعطيل شحنات تحتاج إليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن التأخير يشمل صواريخ موجودة في مخزونات دول أوروبية، إذ يتطلب نقل الأسلحة الأميركية الصنع إلى طرف ثالث الحصول على موافقة واشنطن، حتى عندما تتولى الدول الحليفة تمويل الشحنات.

وفي رده على استفسارات الصحيفة، أكد البنتاغون أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الوزارة المتعلقة بدعم أوكرانيا، لكنه لم يقدم توضيحات بشأن أسباب تأخر الموافقة على تسليم الصواريخ.

وأشار التقرير إلى أن التأخير يأتي في وقت تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية متواصلة تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية، ما يزيد حاجتها إلى الصواريخ الاعتراضية المتطورة.

كما لفتت الصحيفة إلى تأخر إجراءات منح أوكرانيا الموافقات اللازمة لإنتاج صواريخ "باتريوت" محليا، في إطار مساعي كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية.

وتعد منظومة "باتريوت" الأميركية من أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي تعتمد عليها أوكرانيا لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، فيما تشكل محدودية مخزون الصواريخ الاعتراضية تحديا أمام قدرتها على التصدي للهجمات المتكررة.