وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، توقع الضيفان ردا عسكريا روسيا، لكنهما اختلفا بشأن مداه وأثره في المسار السياسي. فهل تمنح الضربات البعيدة أوكرانيا موقعا تفاوضيا أقوى، أم تزيد تمسك موسكو بالحسم الميداني؟.. سؤال عكسته قراءتاهما لأهداف الهجوم وتبعاته.

كييف تسعى إلى تحسين موقعها

يرى قواص أن عمليتي بنغازي وجسر القرم تستهدفان "تصليب" الأوراق التفاوضية الأوكرانية، داعيا إلى عدم تضخيم أثر العملية منفردة أو اعتبارها تحولا يحسم اتجاه الحرب.

ويضع الهجوم في سياق مواجهة اتسعت خلالها الأهداف وتراجعت القيود على استخدام الأسلحة. ويعتبر أن أوكرانيا تخوض حربا دفاعا عن أراضيها، بينما تقوم التسوية المطروحة، وفق قراءته لرؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قبول كييف ببقاء روسيا في دونباس.

وبهذا المعنى، يقرأ قواص العمليات الأوكرانية باعتبارها محاولة للتأثير في شروط التسوية، لا مجرد تسجيل نجاح عسكري بعيدا عن الجبهة.

دونباس قبل طاولة المفاوضات

في المقابل، يرى سيدروف أن موسكو لا تنظر إلى الحرب باعتبارها مواجهة مع أوكرانيا وحدها، بل مع "الغرب الجماعي"، الذي يريد التفاوض، لكنه يسعى، بحسب وصفه، إلى إضعاف روسيا ودفعها إلى الانسحاب.

ويعتقد أن القتال سيستمر حتى تسيطر القوات الروسية على دونباس، ثم يمكن الانتقال إلى المفاوضات. كما يستبعد قبول تنازلات روسية تعيد الوضع إلى ما قبل الحرب، معتبرا أن الرأي العام الروسي يرفض هذا المسار.

ويؤكد أن هجوم بنغازي لن يغير تكتيكات القوات الروسية أو مسار تقدمها، الذي يصفه بالبطيء والمستمر، لكنه قد يدفع إلى تكثيف الضربات على منشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية داخل أوكرانيا.

رد عسكري تحكمه حسابات أوسع

يتوقع سيدروف ردا روسيا شديدا، دون أن يعني ذلك بالضرورة اللجوء إلى السلاح النووي. ويرى أن داعمي كييف يشجعون خطوات تزيد التصعيد، محذرا من احتمال أن تعقب بنغازي عمليات أخرى.

أما قواص فيشدد على ضرورة أن تحدد موسكو حدود ردها حتى لا تصبح المواجهة عالمية. ويطرح أمامها خيار المضي بعيدا عسكريا، أو أخذ القدرات الأوروبية، وربما الأميركية لاحقا، في الحسبان على طاولة التفاوض.

ويرجح أن تعقب الهجوم ضربة عسكرية روسية، ثم تعود المواجهة إلى نمطها المعتاد، معتبرا أن موسكو تدرك حدود المتاح والمستحيل بعد الاجتماع الثلاثي في الصين.

الدعم الغربي بين المعلن والمفترض

يربط سيدروف العملية بمسعى غربي للإضرار بعلاقات روسيا مع ليبيا والدول الأفريقية، ويرجح مشاركة غربية مباشرة أو غير مباشرة، مستندا إلى إشارات بينها زيارة وزير الدفاع البريطاني إلى كييف. وتظل هذه قراءة يقدمها دون أدلة حاسمة في حديثه على المشاركة في التنفيذ.

كما قال إن الزوارق المسيرة وُجهت عبر "ستارلينك"، ورجح اتفاقا سريا مع الأوروبيين، دون تقديم ما يثبت هذا الترجيح.

في المقابل، يرى قواص أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا معلن، وأن بريطانيا ودولا أوروبية تعتبر أمن كييف جزءا من أمنها، ولذلك لا يتوقع إدانتها للعملية.

ويكشف الخلاف بين القراءتين عقدة التفاوض: فقواص يرى في الضربات وسيلة لتحسين شروط كييف، بينما يضع سيدروف السيطرة الروسية على دونباس قبل أي تسوية، ما يبقي أثر هجوم بنغازي مرتبطا بطبيعة الرد وما يغيره فعليا في حسابات الطرفين.