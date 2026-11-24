وقال الشليمي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن الحصار يمثل الخيار الأول لواشنطن، بينما يبقى استئناف الحرب خيارا ثانيا، تتداخل حساباته مع إجهاد القوات الأميركية والخلافات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

الحصار أقل كلفة من الحرب

يعتبر الشليمي أن الحصار "أثبت جدواه"، لأنه أقل كلفة مادية من العمليات العسكرية، ويمكن إنهاؤه بسهولة أكبر، بينما قد يصعب على الرئيس دونالد ترامب وقف الحرب إذا قررت طهران مواصلة الاشتباك.

ويرى أن ترامب ووزيري الخزانة والخارجية، سكوت بيسنت وماركو روبيو، يلمسون تأثير الضغوط، مستشهدا بما يصفه بتغير النبرة الإيرانية وإمكان مناقشة حلول للملف النووي بعدما كان خطا أحمر.

لكنه يدعو إلى قراءة تصريحات ترامب بحذر، في ضوء ميله إلى المبالغة والظهور الإعلامي، واستخلاص الدروس من مواقفه خلال الأشهر الثمانية الماضية.

خطر الاشتباك قبل الموعد

يصف الشليمي الموقف الإيراني بالانتقال من "شجاعة البائس" إلى "شجاعة اليائس"، معتبرا أن تضييق الخيارات قد يدفع طهران إلى تحريك ناقلات نفط أو افتعال نزاع لتغيير مسار الأزمة.

ويرجح أن يعقب أي اشتباك مع الأسطول الأميركي تدخل وسطاء وبدء جولة جديدة من الاتصالات. وفي المقابل، يرى أن التهديد بالقوة قد يكون كافيا لدفع إيران خطوة نحو التفاوض، دون الانتقال إلى حرب واسعة.

ويعتبر أن إنهاء الحصار بالقوة ليس خيارا متاحا لطهران، وأن المخرج يتطلب استجابة سياسية تراعي مصالح البلاد وسكانها.

القوات تحت ضغط الانتظار

يربط الشليمي تحديد بداية العام المقبل بالحاجة إلى معالجة "إجهاد القوات" الأميركية، التي تعيش حالة إنذار دائم داخل منطقة عمليات معرضة للصواريخ والمسيّرات.

ويوضح أن استمرار الانتظار يرفع التوتر النفسي ويؤثر في المعنويات، فيما تحد طبيعة الخليج وضيق مساحته من إمكان إجراء مناورات لتخفيف آثار الانتشار الطويل.

وبحسب قراءته، يمنح تحديد موعد معلن العسكريين أفقا زمنيا للمهمة، بدلا من إبقائها مفتوحة، لكنه لا يحسم وحده قرار الحرب.

النووي في صدارة المطالب

يقول الشليمي إن الهدف الأميركي الأساسي هو إجبار إيران على التفاوض بشأن برنامجها النووي، ويرى أن العمليات السابقة حققت نجاحا جزئيا بجلوس طهران إلى الطاولة، قبل أن تتعثر المحادثات بسبب المماطلة، وفق وصفه.

وينتقد مذكرة التفاهم التي ارتبطت بالمفاوضات، معتبرا أنها لم تخدم المصالح الأميركية. ويضع تسليم مخزون اليورانيوم في صدارة المطالب، محذرا من أن غياب التفاهم قد يقود إلى ضربات جديدة.

حسابات سياسية متقاطعة

يرى الشليمي أن الخلافات داخل إسرائيل تتعلق ببقاء بنيامين نتنياهو أو تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، أكثر من ارتباطها بإيران، التي يصفها بأنها حجة في الصراع السياسي.

ويرجح أن تمتد المماطلات إلى العام الجديد، مشيرا إلى أن أي تحرك إسرائيلي يرتبط بالضوء الأخضر الأميركي وتبعات القرار السياسية.

وفي طهران، يرصد خلافات بين السياسيين والثوريين وداخل المعسكر الثوري نفسه. ويقرأ الدعوات إلى إنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" باعتبارها إشارة محتملة إلى البحث عن حلول سلمية تحت الضغط.

أما عسكريا، فيطرح سيناريو لضربات تمتد سبعة أيام وتستهدف منشآت استراتيجية وجسورا ومحطات كهرباء ووحدات تبريد لمفاعلات، بما يؤدي، وفق تصوره، إلى إظلام واسع. ويظل ذلك سيناريو يقدمه الشليمي، وليس خطة عمليات معلنة في المادة.