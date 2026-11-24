وعلى سكاي نيوز عربية، تباينت قراءات 4 ضيوف للعملية، بين اعتبارها فرصة أوكرانية لضرب القدرات الروسية، والتحذير من سابقة تنتهك السيادة الليبية وتوسع المواجهة خارج مسرحها الأساسي.

قراءة أوكرانية.. الهدف روسي والكلفة ليبية

قال رئيس تحرير موقع "أوكرانيا اليوم" محمد العروقي إن إعلان زيلينسكي "قطع الشك باليقين"، معبرا عن احترام السيادة الليبية وتفهم أي قرار أو رد فعل ليبي، ومبديا أمله في معالجة التداعيات دبلوماسيا.

وأوضح أن ليبيا لم تكن مستهدفة بحد ذاتها، وإنما أتيحت لكييف فرصة لتدمير قطعة عسكرية روسية تستخدم، بحسب وصفه، لإيذاء الأوكرانيين.

وأقر بأن العملية كان ينبغي ألا تقع على الأراضي الليبية، وأن الطرف الليبي لن يتقبل هذا التبرير، موضحا أنه يعرض طريقة التفكير الأوكرانية.

ووصف الهجوم بأنه "إنذار أوكراني للعالم" للتحرك لوقف الحرب، خصوصا مع دخول الشتاء ونقص وسائل الدفاع الجوي. ودعا إلى مفاوضات دون شروط مسبقة تراعي المخاوف الأمنية للأطراف، بما فيها أوروبا.

موسكو أمام خيارات الرد

في المقابل، وصف مدير مركز "جي إس إم" آصف ملحم نقل المواجهة إلى ليبيا بأنه "خطير للغاية"، متسائلا عما إذا كان ذلك يفتح الباب أمام استهداف روسيا منشآت مرتبطة بالتسليح الأوكراني في دول أخرى.

ورجح ردا روسيا عنيفا، قد يطال أهدافا داخل أوكرانيا أو سفنا تجارية أوكرانية في المتوسط. واعتبر الصمت الروسي الرسمي مؤشرا إلى التحضير للرد، في قراءة لا تستند إلى إعلان روسي عن طبيعة الخطوة المقبلة.

كما توقع استمرار الوجود الروسي في ليبيا وأفريقيا، مع تعزيز حماية مواقع رسو السفن بحواجز تمنع اقتراب الزوارق، محذرا من احتمال خسارة كييف تعاطفا عربيا بسبب العملية.

أدوات بسيطة تضرب أصولا باهظة

وصف محلل الشؤون السياسية والعسكرية في سكاي نيوز عربية مهند العزاوي الهجوم بأنه مباغتة عالية المستوى نفذت بـ"ذراع بعيدة"، واستخدمت أدوات بسيطة ضد أصول عسكرية باهظة.

ويرى أن المواجهة انتقلت تدريجيا من جبهات القتال إلى العمق والبنى التحتية ثم البحار، وسط غياب خط ساخن يتيح احتواء التصعيد. وحذر من أن توسيع رقعة الحرب قد يضر بأوكرانيا، لأن روسيا أقدر على مجاراتها في هذا المسار.

واعتبر العملية في ليبيا خرقا للقانون الدولي، لوقوعها خارج مسرح الحرب، وربط قابلية البلاد لاستقبال صراعات الآخرين باستمرار انقسامها وتنافس القوى الخارجية على النفوذ فيها.

الانقسام الليبي يزيد المخاطر

من جهة ثانية، حمّل رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد الترجمان أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن الهجوم، معتبرا أن تحويل ليبيا إلى ساحة للصراعات سبق العملية الأخيرة.

وأشار إلى الوجود العسكري التركي في غرب البلاد، وطرح اتهامات بشأن الاستعانة بقدرات أوكرانية لتدريب مقاتلين على استخدام المسيّرات وتصنيعها في مصراتة.

ورجح احتمال استخدام قاعدتي "الحديد" و"قصر أحمد" لتحريك الزوارق، دون تقديم حسم لمصدر انطلاق الهجوم. وقال إن القوات الجوية والبحرية استهدفت أكثر من 17 زورقا مسيرا.

ودعا الترجمان إلى الإسراع بتوحيد المؤسسة العسكرية قبل معالجة الخلافات السياسية، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يعمق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها وصولا إلى خطر التقسيم.

وبين رهان كييف على إضعاف القدرات الروسية وتحذيرات الرد، يضع الهجوم السيادة الليبية أمام تحد جديد: احتواء تداعيات مواجهة خارجية، بينما لا تزال المؤسسات المحلية منقسمة بشأن إدارة الأمن والتحالفات.