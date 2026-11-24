وأعاد الهجوم الذي استهدف سفنا روسية في بنغازي شرقي ليبيا، الأحد، تسليط الضوء على هذا السلاح الذي بات استخدامه يمتد من البحر الأسود والبحر الأحمر إلى مياه البحر المتوسط، بعيدا عن الجبهات التقليدية للصراعات المسلحة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، مسؤولية بلاده عن استهداف السفينة الحربية الروسية "ميركوري"، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية غرق معظم أجزاء السفينة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجمات، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة للصراعات الخارجية.

لكن التداعيات المحتملة لهذه التطورات تتجاوز حدود ليبيا والحرب الروسية الأوكرانية، في ظل مخاوف من انتشار هذا النوع من الأسلحة على نطاق أوسع.

ظاهرة تتسع بالأرقام

في فبراير 2025، نشر معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح دراسة رصدت تحولا متسارعا في تطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة واستخدامها عسكريا.

وكشفت الدراسة عن:

- 60 برنامجا لتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة في 17 دولة.

- أكثر من 40 هجوما باستخدام هذه الأنظمة بين عامي 2019 و2024.

- ارتفاع عدد الهجمات من هجوم واحد عام 2019 إلى 22 هجوما عام 2024.

- تركز معظم الهجمات المرصودة في البحرين الأسود والأحمر.

وفي تحليل نشره المعهد في نوفمبر 2026، أشار إلى أن هذه التكنولوجيا، التي كانت في السابق حكرا على القوات البحرية المتطورة، أصبحت متاحة على نحو متزايد لأطراف أخرى، بما فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية.

تغيير قواعد الحرب البحرية

شكل البحر الأسود خلال السنوات الأخيرة ساحة رئيسية لاختبار قدرات الزوارق المسيرة في المواجهات العسكرية.

وبحسب دراسة نشرها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، ساهمت المسيرات البحرية الأوكرانية في تقليص حرية حركة الأسطول الروسي في البحر الأسود، ودفعه إلى إعادة تموضع عدد كبير من قطعه الحربية.

ويشكل انخفاض تكلفة هذه الأنظمة مقارنة بالسفن الحربية التقليدية، وعدم تعريض أطقم بشرية للخطر المباشر، عاملين في تزايد الاهتمام العسكري بها.

وتسعى قوات بحرية في دول عدة إلى دمج الأنظمة غير المأهولة في أساطيلها، سواء لأغراض الاستطلاع والمراقبة أو تنفيذ المهام القتالية، في تحول قد يعيد تشكيل طبيعة الإنفاق العسكري البحري خلال السنوات المقبلة.

من الجيوش إلى الجماعات المسلحة

لا تقتصر المخاوف على استخدام هذه الأسلحة في الحروب بين الدول.

ففي يونيو 2024، تعرضت سفينة الشحن "توتور" لهجوم بزورق مسير تابع للحوثيين في البحر الأحمر، قبل أن تغرق لاحقا، في حادثة كشفت حجم التهديد الذي يمكن أن تتعرض له الملاحة التجارية.

وحذر معهد الدراسات الأمنية في أفريقيا، في دراسة سابقة، من أن انتشار تكنولوجيا المسيرات البحرية يتقدم بوتيرة أسرع من تطوير التشريعات والقدرات الدفاعية في عدد من الدول الإفريقية.

وتبرز المخاوف خصوصا في ظل احتمال انتقال هذه التكنولوجيا إلى جماعات مسلحة أو شبكات إجرامية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات أمنية للدول التي تعاني أصلا من القرصنة والتهريب وضعف إمكانيات مراقبة مياهها الإقليمية.

فاتورة يدفعها العالم

تمتد المخاطر الناجمة عن انتشار الزوارق المسيرة إلى قطاعات اقتصادية حيوية، من بينها:

- النقل البحري والتجارة الدولية.

- الموانئ التجارية ومنشآت تصدير الطاقة.

- شركات التأمين البحري.

- سلامة البحارة وأطقم السفن.

- سلاسل الإمداد العالمية.

وتحمل تجربة البحر الأحمر مؤشرات على حجم التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على اضطراب الملاحة بفعل الهجمات المسلحة بمختلف أنواعها.

فبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ظل حجم الحمولة العابرة لقناة السويس في مايو 2025 أقل بنحو 70 بالمئة من مستويات عام 2023، نتيجة الاضطرابات الأمنية وتحويل شركات الشحن مسارات سفنها.

كما حذرت مجموعة "أليانز" للتأمين، في تقريرها عن سلامة الملاحة لعام 2026، من تزايد تعرض قطاع الشحن العالمي للمخاطر المرتبطة بالصراعات والتوترات الجيوسياسية، رغم التحسن المسجل في مؤشرات السلامة البحرية التقليدية.

تحد أمني جديد

يطرح انتشار المسيرات البحرية تحديات تتعلق بمراقبة المياه الإقليمية وحماية الموانئ، فضلا عن المسؤولية القانونية عن الهجمات وصعوبة تحديد الجهات المنفذة في بعض الحالات.

كما يشير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح إلى وجود ثغرات في آليات الإبلاغ الدولية عن حيازة هذه الأنظمة ونقلها بين الدول.

ومع انتقال استخدام الزوارق المسيرة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط، وتجربة استخدامها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، يتزايد القلق من تحولها إلى تهديد أمني عابر للحدود، في عالم يعتمد على البحار في نقل أكثر من 80 بالمئة من تجارته من حيث الحجم.