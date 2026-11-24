أكدت اللجنة أن جنسن هوانغ وتيم تيتر سيمثلان للإدلاء بإفادتيهما، في مقابلتين مسجلتين بمحاضر مكتوبة، يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، وفق الجدول المحدد سلفا.

شدد البيان على التزام اللجنة بالحصول على إجابات واضحة حول عمليات التهريب واسعة النطاق لمنتجات "إنفيديا"، وتحويل مسارها لاستخدامها في أغراض عسكرية صينية، فضلا عن دورها المحوري في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى أبرز خصوم الولايات المتحدة.

اعتبرت اللجنة أن التحقيق الداخلي الموجز الذي أجراه مجلس إدارة الشركة، وقراره بإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، "لا يمحوان التهديدات التي تمس الأمن القومي، ولا التساؤلات التي يتعين الإجابة عنها".

شُكلت اللجنة الخاصة المعنية بالتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بأغلبية من الحزبين في مجلس النواب الأميركي عام 2023.

وتلتزم اللجنة، بحسب تعريفها، بالعمل على أساس التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ بهدف بلورة رؤية مشتركة حول التهديد الذي تشكله الصين، ووضع خطة عمل لحماية الشعب الأميركي واقتصاده وقيمه.