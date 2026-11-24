أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 140% خلال الفترة الممتدة بين السابع من أغسطس و11 نوفمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

يتزامن هذا الارتفاع الملحوظ في هجمات المسلحين مع تكثيف الرئيس اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا، للضربات الجوية ضد عصابات تهريب المخدرات، منذ تسلمه منصبه في أغسطس الماضي.

وجهت السلطات الاتهام إلى "جيش التحرير الوطني"، الذي ينشط على الشريط الحدودي مع فنزويلا، بالوقوف وراء الغالبية العظمى من هذه العمليات، تليه في المرتبة الثانية مجموعة منشقة عن حركة "فارك" يتزعمها القيادي المعروف باسم "إيفان مورديسكو"، الذي يعد المطلوب الأول في كولومبيا.

تركزت الأضرار بشكل رئيسي في إقليمي "كاوكا" جنوب غربي البلاد، و"نورتي دي سانتاندير" في الشمال الشرقي، وهما منطقتان تشتهران بزراعة نبتة الكوكا المستخدمة في تصنيع الكوكايين.

أسفر هجوم جديد بطائرة مسيرة استهدف مدينة كوكوتا الحدودية مع فنزويلا الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص من بينهم قاصر، فضلا عن إلحاق أضرار بأكثر من 80 منزلا من جراء قوة الانفجار، بحسب السلطات الإقليمية.

وصفت المواطنة باتريسيا بينيا، التي تضرر منزلها جراء القصف، لحظات الرعب قائلة: "أيقظنا الانفجار من النوم، كان صوته مرعبا... سمعنا تكسر الزجاج، وبالطبع صرخات الناس من هول الصدمة".