وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن طائرات روسية عدة دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)، واقتربت من الأجواء الكورية.

وأوضح أن الطائرات اقتربت من جزيرة أولونغدو، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لسكان مقاطعة أولونغ قبالة الساحل الشرقي.

وأرسلت وزارة الداخلية والسلامة تنبيها طارئا إلى سكان الجزيرة، دعتهم فيه إلى الاحتماء في الملاجئ أو داخل المباني، قبل أن يرفع التحذير، بعد نحو 5 دقائق من صدوره.

وكانت وكالة "يونهاب" قد ذكرت في البداية أن جسما طائرا يشتبه في أنه طائرة كورية شمالية انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي.

غير أن الجيش الكوري الجنوبي أوضح لاحقا أن الطائرات التي دخلت المنطقة، هي طائرات روسية وليست كورية شمالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي "الفعلي" للبلاد.