ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل شحنات من النفط والمواد الكيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار يعتقد أنها تعرضت للهجوم، وأن بعض السفن تلقت تحذيرات وتهديدات بتفجيرها.

وتعتبر إيران المشتبه به الرئيسي في هذه الهجمات، وفقا للمسؤولين، فيما تنظر السلطات الأميركية أيضا إلى روسيا كفاعل محتمل. ولم يتسن لرويترز التحقق بشأن ما جاء في التقرير حتى الآن.

أفاد مسؤولون بأن خفر السواحل الأميركي نشر فرقا متخصصة في الحماية الإلكترونية للتصدي لأربع سفن على الأقل أثناء اقترابها من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وقد عملت هذه الفرق على الحد من التهديدات قبل أن تواصل السفن رحلتها إلى الموانئ الأميركية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن سفنا أخرى مستهدفة تعمل بالقرب من أوروبا وآسيا.

وفي حالات أخرى، تلقت السفن رسائل تهديد باللغة الفارسية تحذرها من تحميل المنتجات الأميركية. وعندما طلب من مسؤول في إدارة ترامب التعليق، قال إن الولايات المتحدة لم تجد أي دليل يشير إلى تورط إيراني.

تفاصيل الهجمات والرسائل التهديدية

تثير الهجمات المتزايدة، والرسائل التهديدية المصاحبة لبعضها، مخاوف من سعي إيران لبث الرعب بين شركات الشحن، وتعطيل خطوط الملاحة البحرية الحيوية، أو التسبب في انفجار في ميناء رئيسي بعيد عن الشرق الأوسط.

تعتمد السفن على أنظمة متكاملة، وإذا ما اخترقت، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار أو تصادم أو تسرب نفطي.

وظهرت تقارير أولية عن بعض الهجمات الإلكترونية على مواقع إلكترونية وقنوات تيليغرام إيرانية وروسية، وربطت بعض المنشورات هذه الهجمات بالصراع الأميركي الإيراني، واصفة الولايات المتحدة بأنها شريك غير موثوق به في مجال الطاقة.

وفي حالات أخرى، لم تكن السفن على علم بتعرضها للهجوم.

حالات محددة

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في سبتمبر الماضي تقريرا عن هجومين إلكترونيين استهدفا سفينتي النقل البحري "في إل بروسبيريتي" و"كوهاكو"، اللتين كانتا متجهتين إلى تكساس.

ووفقا لمصدر مطلع، كانت هاتان السفينتان من بين السفن التي تلقت تهديدات بوجود قنابل، وقد استجابت فرق الأمن السيبراني التابعة لخفر السواحل الأميركي وصعدت على متن السفينتين لمعالجة مشاكل الأمن السيبراني.

ووصفت رسالة "فدية" موجهة إلى قبطان ناقلة النفط "في إل بروسبيريتي"، نشرت على قناة عامة باللغة الروسية على تطبيق تيليغرام يستخدمها الشاحنون، الهجوم بأنه "إعدام مدبر".

واتهمت الرسالة السفينة بنقل النفط السعودي إلى الموانئ الأميركية "بصورة غير قانونية"، وبأنها "متواطئة في الجرائم المنظمة" التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد مدير سفينة "في إل بروسبيريتي" أن السلطات الأميركية أجرت فحصا أمنيا إلكترونيا على متن السفينة، وأنه سُمح لها بمواصلة عملياتها الاعتيادية.

كما تعرضت سفينة أخرى، هي "فيفيت أفريكا"، لهجوم أثناء نقلها شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى إيطاليا، وفقا لبيانات تتبع السفن ومصدر مطلع نقلت عنه "وول ستريت جورنال".

وقد جرى بث نبأ الهجوم عبر قنوات روسية، وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة كانت تسير في مسارات غير منتظمة أثناء اقترابها من السواحل الإيطالية.

وقال مالك سفن أوروبي إن ضابطين على متن إحدى سفنه تلقيا رسائل تهديد على هواتفهما المحمولة الشهر الماضي أثناء نقلهما الغاز الطبيعي من لويزيانا إلى ميناءين على البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في الرسائل: "سفن الخونة ستحترق في الجحيم"، و"لا يوجد وقف لإطلاق النار"، و"سنطاردكم في جميع أنحاء العالم".

ثغرة أمنية

يستغل المهاجمون ثغرة أمنية في أجهزة توجيه Fortinet الشائعة في الصناعة البحرية، وفقا لمسؤولين أميركيين وأشخاص آخرين مطلعين.

في سبتمبر، وبعد أولى الهجمات الإلكترونية المعروفة، أصدرت قيادة الأمن السيبراني التابعة لخفر السواحل الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي تنبيها يفيد بأنهم لاحظوا اتجاها يتمثل في استغلال جهات فاعلة تابعة لدول قومية لنقاط الضعف في أجهزة Fortinet FortiGate التي تستخدمها شركات الشحن وغيرها من المنشآت البحرية.

ورفض خفر السواحل مناقشة هجمات محددة، لكنه قال إنه يشجع جميع شركات الشحن على الإبلاغ عن المشكلات المشتبه بها واستخدام موارده المجانية لحماية أنظمتها.

وأكد في بيان أن "نظام النقل البحري حيوي للازدهار الاقتصادي والأمن القومي لأميركا، وحمايته من المخاطر السيبرانية المحتملة هو جزء أساسي من مهمة السلامة والأمن لخفر السواحل الأميركي".

ولم تستجب شركة فورتينت لطلبات التعليق، وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق.

تحذيرات ومخاوف

نقلت "وول ستريت جورنال" عن ألون أيالون، المؤسس المشارك لشركة Cydome الإسرائيلية لحماية السفن من الهجمات الإلكترونية، قوله : "ما نشهده في 2026 هو أن السفن لم تعد أضرارا جانبية في الحملات الإلكترونية؛ بل أصبحت أهدافا متعمدة".

وأضاف: "الحقيقة المزعجة هي أن معظم السفن التي تبحر اليوم لديها حماية إلكترونية أقل من مكتب متوسط الحجم".

من جانبه، يرى لارس ينسن، محلل الشحن والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتيم ومقرها كوبنهاغن، أن فكرة اختراق سفينة ودفعها نحو جسر أو تفجيرها في ميناء هي سيناريو غير واقعي أشبه بأفلام هوليوود، لأن السفن مزودة بأنظمة تحكم يدوية.

ومع ذلك، أشار إلى أن المهاجمين الإلكترونيين قادرون على تعطيل أجزاء من أنظمة السفينة مؤقتا وتوجيه تهديدات أو طلب فدية.

وأكد أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تتسبب أيضا في تأخيرات كبيرة واضطرابات بملايين الدولارات في سلسلة التوريد العالمية لأن السفينة المخترقة ستحتاج على الأرجح إلى تعليق رحلتها لمعالجة أنظمتها.

تأتي الهجمات الإلكترونية في الوقت الذي تواصل فيه إيران شن هجمات مادية ضد السفن في مضيق هرمز، وفي الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون من أن إيران قد وسعت نطاق تهديداتها ضد المواطنين الأميركيين في الداخل والخارج.