جاء هذا التصعيد في اللهجة الروسية على خلفية إعلان إستونيا عزمها إغلاق حدودها البرية مع روسيا.

قرار إغلاق المعابر الحدودية مع روسيا سيبدأ اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل ولمدة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب السلطات الإستونية.

يأتي القرار بعدما وجهت اتهاما لأجهزة الأمن الروسية بمحاولة إحراق شركة دفاع إستونية، وهو ما نفته موسكو.

وفي أعقاب ذلك، استدعت الخارجية الروسية القائم بالأعمال الإستوني في موسكو.

وأفادت الوزارة بأنه جرى إخطار الدبلوماسي الإستوني مجددا، بأن مثل هذه "الأعمال الاستفزازية والخطيرة للغاية" توشك أن تشعل "حربا مفتوحة" مع روسيا.