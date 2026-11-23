وأكد الوزيران قوة الشراكة الأميركية القطرية، وبحثا سبل تعزيز التعاون في الأولويات الاقتصادية والأمنية المشتركة، بحسب بيان للخارجية الأميركية.

وأعرب روبيو عن تقديره لجهود قطر في الوساطة على المستوى الدولي، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث القطري علي الذوادي التقيا، الاثنين، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لمناقشة المفاوضات مع إيران.