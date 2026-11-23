وبحسب المسؤولين، فقد أرسل نتنياهو مبعوثين إلى ترامب، لاستعراض حجج من البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية والقيادة الوسطى الأميركية لتبرير شن هجوم جديد على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يوضح بعد لمواطنيه سبب ضرورة شن هذا الهجوم الآن، وما الذي سيحققه، وكيف يمكن احتواء تداعياته دون تصعيده إلى حرب إقليمية.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن موقف الجيش الإسرائيلي، كما عُرض في مناقشات داخلية شملت رئيس الوزراء، هو أنه إذا سنحت الفرصة لشن ضربة مشتركة مع الولايات المتحدة، فإن على إسرائيل اغتنامها.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أنهم يدركون أن هذه الفرصة قد تُغلق في يناير المقبل، عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس الأميركي، مما يضفي طابعا ملحا على قرار اتخاذ الإجراء العسكري قبل هذا الموعد.