وأشار تقرير للجنة صدر الاثنين، إلى أن سلوك غوميز تسبب في معاناة نفسية كبيرة ومستمرة للموظفة، وساهم في قرارها بترك العمل في مجلس النواب بشكل نهائي.

ولفت إلى أن تصرفات النائب تعكس وجود بيئة أوسع من سوء السلوك الجنسي، وظروف عمل سامة في بعض مكاتب مبنى "الكابيتول"، وهي أمور تعتزم اللجنة التصدي لها.

وردا على ذلك، أعلن غوميز أنه سيستقيل من عضوية مجلس النواب في 1 ديسمبر المقبل، رغم تأكيده أنه "يختلف بشدة مع تقرير اللجنة والاستنتاجات التي توصلت إليها".

وكان من المقرر أصلا أن يغادر الكونغرس في نهاية العام، بعد خسارته في انتخابات التجديد النصفي لمقعده هذا الشهر أمام زميلته في الحزب الديمقراطي أنجيلا غونزاليس توريس، التي فازت بالمقعد.

وقال غوميز إنه يدرك خطورة تقرير لجنة الأخلاقيات، وإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن "الأخطاء الشخصية التي ارتكبتها خارج إطار الزواج"، مضيفا أنه تعاون مع التحقيق واستجاب طواعية لطلبات الحصول على المعلومات.

وتعد هذه الواقعة أحدث حالة تتعلق باتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد أحد أعضاء مجلس النواب.

وكان عضوان في المجلس قد استقالا في وقت سابق من العام الجاري، بدلا من مواجهة احتمال التصويت على طردهما، فيما تعرض عضو آخر للتوبيخ الرسمي، بسبب تعاملاته مع مساعدتين من النساء ضمن طاقم عمله.

ولم تقدم اللجنة توصية بفرض عقوبة محددة على غوميز، الذي يشغل عضوية مجلس النواب منذ 2017.

وأوضحت أن الدستور الأميركي يحمل مجلس النواب مسؤولية مراقبة سلوك أعضائه ومحاسبتهم، مؤكدة أنه "ينبغي لمجلس النواب اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة".