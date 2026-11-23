وقال بيستوريوس للصحفيين في برلين: "أولا وقبل كل شيء، دعونا نحافظ على الهدوء. هناك تقارير، وهذا صحيح، لكن ليس من الواضح نوع هذه الأسلحة، كما أن تأثيرها يعتمد على المكان الذي سيتم نشرها فيه".

وأضاف: "لذلك، من السابق لأوانه التكهن علنا بشأن هذا الأمر. نحن نجري مشاورات داخلية ونتخذ الإجراءات اللازمة".

وكانت شبكتا "WDR" و"NDR" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قد نشرت، الاثنين الماضي، تقارير استندت إلى تقديرات أجهزة استخبارات غربية، أفادت بأن روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعي يحمل رأسا حربيا نوويا إلى الفضاء قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن عددا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أُبلغت بهذا التحذير، كما أطلع الجيش الألماني (البوندسفير) وزير الدفاع ومسؤولين حكوميين على هذه المعلومات.

وبحسب تقديرات أجهزة استخبارات وجهات عسكرية غربية، من بينها الجيش الألماني وجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)، قد تطلق روسيا القمر الاصطناعي المزود بسلاح نووي إلى الفضاء في أي وقت خلال الأسابيع المقبلة.