وقال ميرتس، عقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في برلين، إن بولندا يمكنها الاعتماد على التضامن الكامل من جانب ألمانيا وحلفائها.

وأضاف: "إذا اقتضت الضرورة، فإن الناتو سيدافع بالطبع عن كل شبر من أراضي دول الحلف"، مشددا على ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية لأوروبا وحلف شمال الأطلسي.

من جانبه، وصف روته الحادث بأنه "واقعة خطيرة"، محملا روسيا المسؤولية عنه.

وكانت 3 صواريخ قد اخترقت المجال الجوي البولندي، الجمعة، خلال هجمات جوية روسية مكثفة استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا، قبل أن تسقط في جنوب شرقي بولندا، دون تسجيل إصابات.

وأكدت النيابة العامة البولندية في مدينة لوبلين أن الأجسام الثلاثة التي سقطت داخل الأراضي البولندية هي صواريخ جوالة روسية من طراز "كيه إتش-101".

ويأتي الحادث وسط توترات متواصلة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ومخاوف من امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى أراضي الدول الأعضاء في الحلف.