وقفز سهم الشركة 33 بالمئة، بعدما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القرار مؤكدا أنه لا يرى أي مخاطر على الأمن القومي من عودة هوانغ، الذي يعتقد أيضا أنه أقام علاقات مع موظفتين على الأقل في إنفيديا.

وتجري حاليا عدة تحقيقات بشأن الشركة، من بينها تحقيقات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل، تتعلق بقضايا تتراوح بين مخالفات محاسبية ​محتملة واتهامات بتهريب رقائق إلكترونية.

تعليق ترامب

وأشاد ترامب، الذي كان قد حث الأسبوع الماضي إنفيديا على إعادة هوانغ بعد أن استبعد مجلس إدارتها عودته، بالقرار يوم الاثنين ووصفه بأنه "القرار الصحيح والمناسب".

وقال ‌ترامب في منشور على منصة :تروث سوشال" إن الحكومة الأميركية ليس لديها ما يدعو للاعتقاد بأن عودة هوانج تشكل خطرا على الأمن القومي، كما لا تملك أي أدلة على ‌تورطه في سلوك غير قانوني.

لكنه دعا ‌إنفيديا إلى مواصلة التحقيق في مدى امتثال الشركة لضوابط التصدير الأميركية لضمان وفائها بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأمن القومي.

تراجع غير متوقع

وقالت إنفيديا إن مجلس إدارتها صوت ‌بالإجماع على إعادة هوانغ إلى منصبه بعد أن أبدى ‌اقتناعه بصراحته وقدراته القيادية.

وأضاف المجلس ⁠أنه لا يرى أن عودته تشكل خطرا على الأمن القومي، وذلك بعد تلقي آراء من مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية.

ويسلط قرار إعادته الضوء على النفوذ الكبير الذي يتمتع به هوانغ داخل إنفيديا، ويثير تساؤلات أوسع بشأن مدى استمرار اعتماد واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم على أحد مؤسسيها.

وكان هارفي جونز رئيس مجلس ⁠إدارة إنفيديا قال الأسبوع الماضي إن الشركة ‌لن تعيد هوانج لمنصبه بسبب سلوك شخصي يتعارض مع مدونة قواعد السلوك والمعايير والقيم الثقافية للشركة، وذلك رغم حملة متنامية للمطالبة ⁠بعودته، وبعد أن عين مجلس الإدارة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.

واستقال هوانغ في 12 نوفمبر ⁠بعد الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، مما وجه ضربة قوية للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي برز هوانج كأحد أبرز الوجوه المرتبطة بصعودها.

وأحدثت إعادته إلى منصبه أصداء في أنحاء القطاع، إذ ​تتجه إنفيديا إلى إضافة نحو 900 مليار دولار إلى ⁠قيمتها السوقية. كما دفعت عودته الأسواق الأوسع نطاقا ​إلى الارتفاع، إذ عزز الصعود الحاد لسهم إنفيديا أسهم شركات أشباه الموصلات وشركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استفادت من طفرة هذا القطاع.

اعتماد كبير على هوانج

وقاد هوانغ تحول إنفيديا من شركة لتصميم رقائق ألعاب الفيديو إلى ​المورد المهيمن لمعالجات الذكاء الاصطناعي، مؤديا دورا محوريا في تطوير خريطة منتجات الرقائق وإدارة العلاقات مع كبار العملاء وتعزيز الروابط مع واشنطن.

وقال هوانغ في بيان اليوم الاثنين "يشرفني العودة إلى إنفيديا وقيادة إحدى أهم شركات التكنولوجيا في العالم في بداية ثورة صناعية جديدة".

وكان هوانج (63 عاما) يدير عملاق صناعة الرقائق بأسلوب يقوم على الانخراط المباشر في أدق التفاصيل، إذ كان يشرف مباشرة على نحو 60 موظفا ويتابع المشكلات بمختلف ​أنحاء ‌الشركة. كما استغل السيولة النقدية المتزايدة لدى إنفيديا للاستثمار في مختلف جوانب منظومة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركتا الخدمات السحابية كور ويف ونيبيوس، والموردان مارفيل وكورنينج.