وأشار إبيتوي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، الذي بلغ ذروته بفعل حرب الشرق الأوسط والاضطرابات في مضيق هرمز، سيؤثر إلى حد بعيد في توجهات الناخبين.

وتعهد أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي، أبرز منافسي الرئيس الحالي بولا تينوبو، بإلغاء سياسات الأخير وإعادة دعم الوقود، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل النيجيريين.

ورغم ارتفاع أسعار الوقود في محطات التزود إلى أكثر من 1400 نايرا في مناطق مختلفة منذ مارس، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، جدد تينوبو خلال حملته الانتخابية تمسكه بسياسة إنهاء دعم الوقود وبرنامج تخفيف الأعباء المالية، اللذين أعلنهما في خطاب تنصيبه الأول في 29 مايو 2023.

ومع تبقي نحو 55 يوما على الانتخابات الرئاسية، تهيمن ثلاث قضايا رئيسية على اهتمامات الناخبين في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، وهي الأزمة الاقتصادية وتصاعد أنشطة الإرهاب والعنف الانتخابي.

وإلى جانب الرئيس الحالي بولا تينوبو، يتنافس 18 مرشحا على منصب الرئاسة، من أبرزهم نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، مرشح حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي، الذي يواجه عقبة قانونية كبيرة، وبيتر أوبي، مرشح المؤتمر الديمقراطي النيجيري، وسيي ماكيندي، مرشح حزب تحالف الشعب.

الاقتصاد الحاضر الأكبر

هيمنت القضايا الاقتصادية على الحملات الانتخابية، التي شهدت سجالا واسعا بشأن سياسات دعم الوقود والكهرباء، في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة واستمرار ارتفاع أسعار الوقود وضعف إمدادات الكهرباء.

وأقر الرئيس تينوبو بأن إصلاحاته الاقتصادية والمالية تسببت في معاناة وصفها بأنها "مؤقتة"، لكنه وعد بأن المرحلة التالية من أجندته الاقتصادية ستحقق الرخاء لنيجيريا.

وفي المقابل، رفض منافسو تينوبو وعوده، مؤكدين أنه لا يمكنه إصلاح ما تسبب هو نفسه في إفساده.

وفي بيان صدر في 7 نوفمبر، اتهمه حليفه السياسي السابق أتيكو أبو بكر بالتسبب في تفاقم معدلات الفقر، كما اتهمه أوبي بدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية خانقة.

وقال أوبي: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، فرض الرئيس تينوبو على نيجيريا حقبة من الفساد والخداع، مما أدى إلى تفشي الفقر.. في هذا العام وحده، دفع بنحو 16 مليون نيجيري إلى براثن الفقر المدقع".

كذلك انتقدت حملة "ماكيندي-داورا" السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس تينوبو، متهمة إياها بتغليب مصالح الشركات والإيرادات الحكومية على حساب رفاهية المواطنين.

وفي السياق ذاته، اتهم مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الرئيس تينوبو بالفشل في معالجة مشكلتي الفقر وانعدام الأمن.

هاجس العنف الانتخابي

تتسم نيجيريا بتاريخ طويل من العنف الانتخابي، يمتد إلى حقبة الاضطرابات السياسية التي أعقبت الاستقلال في أوائل ستينيات القرن الماضي.

ومنذ الانتخابات الفيدرالية المثيرة للجدل عام 1964 والانتخابات الإقليمية عام 1965، شهدت الدورات الانتخابية مستويات متفاوتة من العنف، أسفرت عن سقوط قتلى ووقوع دمار، ولم تكن حملة عام 2027 استثناء من ذلك.

وفي أقل من 10 أسابيع على انطلاق الحملة الانتخابية في 19 أغسطس، سجلت "اللجنة الوطنية للسلام" 109 انتهاكات لاتفاق وقعته مع الأحزاب والمرشحين لمنصب الرئيس.

وتعهد المرشحون، المنتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، بنبذ العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والهجمات الشخصية، وغيرها من الممارسات التي قد تقوض العملية الانتخابية.

ولم يشارك حزب "المؤتمر الديمقراطي الأفريقي" في توقيع الاتفاق، احتجاجا على ما وصفه بفشل هذه العملية في التصدي بفاعلية للعنف الانتخابي، وفقا لبولاجي عبد الله، المتحدث باسم الحزب.

وأشار عبد الله إلى أن اتفاقيات سلام مماثلة وُقعت خلال دورات انتخابية سابقة، من دون أن تتبعها إجراءات كافية عند وقوع أعمال عنف سياسي.

وكشف عمر دان أسابي محمد، رئيس قسم الانتخابات في "مبادرة كيمباكت للتنمية"، أن المبادرة رصدت أكثر من 240 حالة عنف انتخابي، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ الأول من يناير.

ولم يسلم أي حزب أو مرشح من أعمال العنف التي تشهدها الحملات الانتخابية لعام 2027، وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب المتنافسة بحشد الشباب لتعطيل الحملات، وإثارة التوتر عبر احتجاجات مدفوعة، ونشر أخبار زائفة.

وفي 13 نوفمبر، تعرض موكب الرئيس تينوبو للرشق بالحجارة من جانب محتجين، وأُلقي القبض على 78 مشتبها بهم.

كما تعرض حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي لهجمات نفذها أشخاص يُشتبه في أنهم من مثيري الشغب، في ولايات كروس ريفر ودلتا ولاغوس وكانو خلال الأسابيع الأخيرة. وبالمثل، تعرضت حملة حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي لهجمات في ولاية سوكوتو.

معضلة الإرهاب

رغم الضربات الواسعة التي استهدفت معاقل الجماعات الإرهابية في شمال البلاد وشرقها وغربها، شهدت العمليات الإرهابية تصعيدا خطيرا مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل اتساع نطاق الهجمات المسلحة وتعدد الجهات المنفذة، من جماعتي بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، إلى جماعات مسلحة تنشط في الشمال الغربي والوسط، وتُعرف محليا باسم "قطاع الطرق المسلحين".

والتطور الأبرز أن التهديد لم يعد محصورا في معاقل التمرد الجهادي شمال شرقي البلاد، بل امتد إلى مناطق أخرى، مستهدفا القواعد العسكرية والقرى والأسواق والطرق والمدنيين.

ووفقا لتقرير منظمة "ساري غلوبال"، التي ترصد التطورات الإرهابية في المنطقة، ارتفعت الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية في أكتوبر بنسبة 42 بالمئة مقارنة بسبتمبر. وسجلت المنظمة 221 حادثا نفذتها جماعات مسلحة غير حكومية.

وفي الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، سجلت منصة "أوبن ووتش" 20 حادثة اختطاف وتسع حوادث مصنفة إرهابية، أسفرت عن 74 وفاة. كما رصدت 106 حوادث أمنية في 33 ولاية.

إرث ثقيل

وفقا لمراقبين، سيرث الرئيس المقبل نظاما يواجه عقبات كبيرة، واقتصادا يمر بإصلاحات مثيرة للجدل ومؤلمة، وشريحة شبابية متزايدة الاستياء، وحالة مستمرة من انعدام الأمن، وضعفا في الثقة العامة، فضلا عن نظام دولي يشهد تغيرات متسارعة بفعل الأحداث في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي فيليب إبيتوي: "لن تقتصر الانتخابات العامة لعام 2027 على تحديد من سيشغل القصر الرئاسي فحسب، بل ستكشف أيضا عن الكيفية التي سيختار بها النيجيريون مواجهة بعض أكثر القضايا مصيرية في حياتهم".