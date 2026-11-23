وقال آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الاثنين، خلال إحاطة صحفية في الكنيست بالقدس، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في وقت يواصل فيه مفاوضات صعبة مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي.

وأضاف: "إن التهديد الإيراني هو الأخطر على دولة إسرائيل، لكنني لا أرى في هذه اللحظة وجود تهديد مباشر ووشيك على دولة إسرائيل يستدعي التحرك قبل تشكيل الحكومة".

وفي المقابل، حذر نتنياهو، الإثنين، من التقليل من أهمية ما وصفها بـ"تهديدات خطيرة" تواجه إسرائيل، وذلك عقب تصريحات آيزنكوت.

وقال نتنياهو، خلال كلمة في الكنيست دعا فيها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة: "إن كل من يستخف بهذه التهديدات المباشرة والخطيرة والجسيمة التي تحيط بنا، أو يقلل من شأنها، إنما يفعل ذلك لأسباب سياسية".