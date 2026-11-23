وأكد الكرملين أنه لم يطّلع على التقارير الإعلامية الألمانية التي زعمت أن روسيا تستعد لإطلاق قمر اصطناعي يحمل حمولة أسلحة نووية إلى المدار قبل نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التقارير التي تتحدث عن خطط روسيا لإطلاق مثل هذا القمر الاصطناعي "لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".

وأضاف بيسكوف: "لم نطّلع على تلك التقارير. لكنها تتضمن الكثير من العبارات مثل (يُزعم) و(وفقا لمصادر مجهولة)، إلى درجة أنه لا يستحق أخذها على محمل الجد"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قد نشرت في وقت سابق تقريرا زعمت فيه أن روسيا قد تطلق إلى الفضاء قمرا اصطناعيا مزودا برأس حربي نووي في أي لحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذه المعلومات جاءت من أجهزة استخبارات وهيئات عسكرية غربية، ولا سيما القوات المسلحة الألمانية وجهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني.

وزعم التقرير أن القمر الاصطناعي، الذي يحمل اسم "سبوتنيك-إس"، أصبح جاهزا بالفعل للإطلاق، حسبما نقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد حذرت الجمعة، من أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستعد علنا للدخول في صراع عسكري مع روسيا، مشيرة إلى حدوث تحول في الاستراتيجية العسكرية للحلف.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الحديث عن المواجهات العسكرية وفق تصورات "الناتو" يجب أن يأخذ في الاعتبار وجود ترسانات من الأسلحة النووية.

وذكرت زاخاروفا أن الأسلحة النووية ليست حكرا على دول "الناتو"، بل تمتلك روسيا أيضا قدرات نووية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة العامل النووي عند مناقشة احتمالات الصراع العسكري بين موسكو والحلف.