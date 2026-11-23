بدأت الهجمات البحرية في بنغازي بانفجار على متن سفينة روسية داخل القاعدة البحرية، قبل أن تتوالى أنباء استهداف سفينة تجارية واعتراض زوارق مسيرة، وصولا إلى إعلان أوكرانيا مسؤوليتها.

انفجار داخل القاعدة البحرية

وقع الانفجار فجر الأحد، ورجحت الحكومة تعرض السفينة الروسية لهجوم بزوارق مسيرة. وقالت إنها توقفت للتزود بالوقود والمؤن أثناء عودتها إلى روسيا، ووجهت بإجراء تحقيق مشترك مع موسكو.

زوارق مسيرة وهجوم آخر

كشفت مصادر ليبية لسكاي نيوز عربية استخدام زوارق بحرية مسيرة في الهجوم، مشيرة إلى تصدي القوات البحرية لأربعة منها. وأعقب ذلك هجوم منفصل على سفينة تجارية ترفع العلم المالطي قبالة بنغازي.

إصابات وإنقاذ طاقم

أفاد مصدران طبيان لوكالة "رويترز" بإصابة 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة في هجوم السفينة الروسية. كما أنقذت القوات البحرية الليبية طاقم السفينة التجارية.

رفض ليبي وموسكو تدرس الرد

رفض مجلس النواب تحويل الأراضي والمياه الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات. وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن السفير الروسي آيدار أغانين أن موسكو تدرس الرد على الهجمات.

زيلينسكي يعلن المسؤولية

لاحقا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن استهداف سفينة الشحن الروسية "أنجارا" والكورفيت "ميركوري"، قائلا إن "أنجارا" غرقت وإن روسيا تستخدمها لنقل الأسلحة.

ونشر فيديو يظهر اقتراب زوارق مسيرة من سفن، ثم انفجارات وحرائق. ولا يتيح المقطع وحده التحقق من الغرق أو تحديد حجم الأضرار التي لحقت بـ"ميركوري".