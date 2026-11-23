وحسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، فقد جاء التحذير خلال اجتماع مغلق حضره نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وسط مناقشات مكثفة شهدتها الأسابيع الأخيرة بشأن الخيارات العسكرية المتاحة لإسرائيل ضد إيران.

وأفادت التقارير بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قدّرت أن توجيه ضربة لإيران قد يؤدي إلى اشتعال جبهات متعددة، في تقييم يتعارض مع التوقعات المنسوبة إلى نتنياهو ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان، اللذين يعتقدان، بحسب القناة الإسرائيلية، أن العملية العسكرية قد تظل محدودة وتستمر ما بين 3 و5 أيام فقط.

اتهامات لنتنياهو باستغلال التهديد الإيراني سياسيا

بعد خسارته الأغلبية البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر، واجه نتنياهو اتهامات بالمبالغة في تصوير التهديد الذي تشكله إيران لتحقيق مكاسب سياسية، والدفع نحو تنفيذ ضربة عسكرية قد تحول دون تشكيل حكومة بديلة.

وذكرت القناة 12 أن التحذير الأخير الذي أطلقه السياسي المعارض أفيغدور ليبرمان بشأن مهاجمة إيران ينبع من مخاوف من أن نتنياهو يدرس تنفيذ ضربة عسكرية منفردة، من دون مشاركة الولايات المتحدة أو الحصول على موافقتها.

وكان ليبرمان، الذي تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المؤقتة في الكنيست، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن أي هجوم إسرائيلي على إيران في الوقت الراهن سيكون غير مبرر، و"مدفوعا بالكامل باعتبارات سياسية".

نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران سريعا

في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر لم تكشف هويته قوله إن نتنياهو يمارس ضغوطا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل توجيه ضربة عسكرية لإيران "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المصدر أن ترامب لم يتخذ قرارا بعد، وأنه متردد في شن هجوم عسكري جديد.

وبحسب هيئة البث، فإن الظروف الصعبة التي تمر بها إيران نتيجة الأضرار التي خلفتها الحرب، إلى جانب تداعيات العقوبات القاسية التي تقودها الولايات المتحدة، تعزز موقف المسؤولين داخل البيت الأبيض الذين يفضلون منح الضغوط الاقتصادية مزيدا من الوقت لإحداث تأثيرها، بدلاً من استئناف الهجمات العسكرية.

ترامب يلوّح بهجوم جديد قبل نهاية العام

قال الرئيس ترامب، الأحد، لشبكة "فوكس نيوز"، إنه يميل إلى شن هجوم عسكري جديد على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول العام الجديد.

وذكرت الشبكة، التي لم تنشر النص الكامل لتصريحات ترامب خلال المقابلة الهاتفية، أن الرئيس الأميركي اعتبر أيضا أن إيران لا تُظهر مؤشرات على اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق يمكنه قبوله، وفقما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

واتهم ترامب طهران بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق، بينما تتصرف في الوقت نفسه بصورة أكثر عدوانية.

وقدم ترامب تقييما مشابها، الجمعة الماضية، عندما قال إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكن الشروط التي تطالب بها "غير مقبولة".