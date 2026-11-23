وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن الهجمات قد تفتح الباب أمام تصعيد أوسع، في وقت أعلنت فيه موسكو دراسة خيارات الرد، بينما طالبت أطراف ليبية والأمم المتحدة بالتحقيق في الحادث ومنع تحول الأراضي الليبية إلى ساحة للصراعات الدولية.

موسكو تدرس الرد وتحذيرات من تصعيد أوسع

وقال كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات الدولية، أوليغ إغناتوف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن روسيا تنظر بسلبية إلى استهداف سفنها في ليبيا، خصوصا أنها لا ترغب في اتساع النطاق الجغرافي للحرب مع أوكرانيا.

وأشار إغناتوف إلى أن الهجوم يأتي في سياق عمليات بحرية متزايدة، لافتا إلى أن أوكرانيا استهدفت أيضا سفينة شحن روسية في بحر البلطيق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح أن التساؤلات المطروحة حاليا تتعلق بالعواقب المحتملة للهجمات، وما إذا كانت ستدفع موسكو إلى توسيع نطاق ردها العسكري.

وأضاف أنه إذا ثبت انطلاق الهجوم من الأراضي الليبية، فإن ذلك يثير تساؤلات بشأن احتمال استهداف روسيا قاعدة أوكرانية محتملة في ليبيا.

وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن بعض الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا وتشجعها على تنفيذ مثل هذه العمليات، متسائلا عما إذا كانت روسيا قد تلوح باتخاذ إجراءات ضد دول أوروبية أو سفن تابعة لها.

وحذر إغناتوف من احتمال تحول استهداف ناقلات النفط المرتبطة بروسيا في البحر المتوسط إلى عمليات ممنهجة، بما قد يؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة والتجارة، فضلا عن مخاطر بيئية محتملة على دول المنطقة.

ولفت إلى أن تجربة البحر الأسود تقدم مؤشرا على التداعيات التي قد تترتب على تصاعد الهجمات البحرية، خصوصا ما يتعلق بأمن الممرات التجارية وسلامة السفن.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين، قوله إن موسكو تدرس الرد على الهجمات التي استهدفت قطعها البحرية في بنغازي.

زيلينسكي يتبنى الهجوم ويكشف تفاصيل العملية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مسؤولية بلاده عن الهجوم على سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي، مؤكدا أن العملية أدت إلى غرق سفينة الشحن "أنجارا"، التي قال إن موسكو تستخدمها لنقل الأسلحة.

وأوضح زيلينسكي أن الهجوم استهدف أيضا السفينة الحربية الروسية "ميركوري"، التي وصفها بأنها من أحدث القطع البحرية الروسية، دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بها أو مصير طاقمي السفينتين.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يحمل شعار جهاز الأمن الأوكراني، يظهر زوارق بحرية مسيرة تقترب من سفن، قبل وقوع انفجارات واندلاع حرائق، في مشاهد صورت خلال النهار والليل.

ويشكل إعلان كييف مسؤوليتها عن العملية تطورا في مسار المواجهة البحرية مع موسكو، بعدما امتدت الهجمات إلى ميناء ليبي على البحر المتوسط، بعيدا عن ساحات القتال التقليدية في البحر الأسود.

مواقف ليبية تطالب بحماية السيادة

وفي ليبيا، اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن استهداف السفن الروسية في ميناء بنغازي يمثل انتهاكا للسيادة الليبية، مطالبا بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

واتهم الكوني أوكرانيا بالمسؤولية عن العملية، واعتبرها "إعلان حرب" على ليبيا، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادث.

كما طالب باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية بحق الجهات المسؤولة، داعيا المؤسسات العسكرية الليبية إلى تنسيق مواقفها لمواجهة التهديدات التي قد تطال أمن البلاد.

من جانبها، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، الهجوم، معتبرة أنه انتهاك للسيادة الوطنية وتهديد لسلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت الحكومة أن السفينة الروسية توقفت في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمؤن خلال عودتها إلى روسيا، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية المبرمة بين البلدين.

وأكدت أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، مشددة على رفض تحويل موانئها ومياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وفي طرابلس، حذرت حكومة الوحدة الوطنية من تداعيات استخدام المنشآت والموانئ الليبية في أنشطة مرتبطة بالصراعات الخارجية، مؤكدة ضرورة حماية السيادة الوطنية ومنع انتقال المواجهات الدولية إلى الأراضي الليبية.

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الهجمات البحرية التي شهدتها بنغازي، مطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت البعثة من تداعيات انخراط الأراضي والمياه الليبية في صراعات خارجية، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.

ويأتي الموقف الأممي وسط مخاوف من أن يؤدي تكرار الهجمات على السفن في الموانئ الليبية إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وزيادة المخاطر على المنشآت الحيوية والملاحة البحرية.

المتوسط أمام مخاطر جديدة

ويثير استهداف السفن الروسية في بنغازي تساؤلات بشأن مستقبل الأمن البحري في البحر المتوسط، خصوصا إذا اتجهت المواجهة الروسية الأوكرانية نحو استهداف السفن التجارية وناقلات النفط خارج البحر الأسود.

وتشمل المخاطر المحتملة اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف التأمين البحري، إلى جانب احتمال وقوع تسربات نفطية في حال تعرض ناقلات محملة بالنفط لهجمات.

وتبقى طبيعة الرد الروسي المحتمل، وإمكانية تكرار العمليات الأوكرانية في المتوسط، من أبرز القضايا التي تثير قلق دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحييد الموانئ الليبية عن الصراعات الخارجية ومنع اتساع رقعة المواجهة البحرية.