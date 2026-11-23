وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الهجوم على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تستخدم الدول المطلة على البلطيق نفوذها لدى كييف لتحذيرها من مثل هذه الممارسات ووضع حد لها.

وبشأن استهداف سفينة حربية روسية من طراز "كورفيت" في ليبيا، أحال بيسكوف التفاصيل إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث إن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية، وتنفذ يوميا ضربات واسعة النطاق ضد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، معتبرا أنها خلفت "تداعيات مؤلمة للغاية" على كييف.

وعلى المسار الدبلوماسي، أوضح بيسكوف أن موسكو تبادر بإجراء حوار مع أطراف أوروبية لاستطلاع مدى استعدادها للمساهمة في جهود السلام.

وأكد استعداد روسيا لمواصلة العمليات الإنسانية، رغم تصريحات كييف التي قال إنها تشير إلى عكس ذلك. وأضاف أن العسكريين الروس يواصلون إجلاء المدنيين من المناطق الخطرة، حتى في ظل غياب التعاون الأوكراني، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أغرقت الطراد الروسي (ميركوري) في ميناء ليبي باستخدام 7 ​زوارق مسيرة، وذلك في أعقاب هجوم ⁠بمسيرات على سفينة شحن مرتبطة بالجيش الروسي في خليج فنلندا.

وأضاف زيلينسكي أن هدفا ثانيا قبالة ليبيا تعرض أيضا لضربة الأحد، وهو سفينة الشحن الروسية أنجارا، التي قال إن روسيا كانت تستخدمها لنقل أسلحة.

وقال زيلينسكي ​عبر تيليجرام "نواصل عملياتنا في المياه المحددة".

وأضاف أنه تم تدمير طائرة هليكوبتر قتالية روسية من طراز (كا-27) أيضا ‌مع الطراد.