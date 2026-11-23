ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن بقائي قوله، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الولايات المتحدة تطلق تهديدات بشكل يومي، مضيفا: "لن يتخلى الشعب الإيراني عن وطنه أو حقوقه بسبب هذه التهديدات".

وأشار بقائي إلى أن طهران ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي، واصفا إياه بأنه "عدوان عسكري"، ومؤكدا أن من حق بلاده استخدام أي وسيلة متاحة للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "أفضل سيناريو هو أن تبتعد الولايات المتحدة ببساطة عن الطريق".

وذكر بقائي، أن إيران لن تتهاون مع الحصار، قائلا: "سنستخدم كل أداة لمواجهة هذا العدوان الأميركي".

وفي إشارة إلى إعادة فتح المضيق، قال بقائي: "إذا التزم الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بالشروط ذات الصلة، سنكون قادرين على تنفيذ التزاماتنا في أسرع وقت ممكن".

وبدأت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على صادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 أبريل، قبل أن ترفعه في يونيو عقب التوصل إلى مسودة تفاهم مع طهران. وأعادت واشنطن فرضه في 14 يوليو، بعد انهيار ذلك التفاهم.

وتأتي تصريحات بقائي ردا على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأحد، من أنه يميل إلى إصدار أوامر بشن ضربات على إيران بعد احتفالات رأس السنة الجديدة، إذا فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق.

ورفض ترامب وصف المباحثات الدبلوماسية مع طهران بأنها بلا معنى، متهما المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة، في وقت يواصلون فيه تصعيد الأعمال العدائية بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.