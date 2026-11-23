وقال كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات الدولية، أوليغ إغناتوف، إن تطورات الهجمات البحرية قد تفتح الباب أمام تصعيد أوسع في البحر المتوسط، وتداعيات تطال حركة الملاحة والتجارة والأمن البيئي في المنطقة.

وأشار إغناتوف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن روسيا لا ترغب في اتساع النطاق الجغرافي للصراع، ولذلك تنظر بسلبية إلى الهجوم على السفن الروسية في ليبيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا استهدفت أيضا سفينة شحن روسية في بحر البلطيق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن التساؤل المطروح حاليا يتعلق بالعواقب المحتملة لهذه الهجمات والمخاطر التي قد تترتب عليها، موضحا أنه إذا ثبت أن الهجوم على السفن الروسية انطلق من الأراضي الليبية، فإن ذلك يطرح تساؤلا بشأن احتمال رد موسكو باستهداف القاعدة الأوكرانية الموجودة في ليبيا.

وأشار إغناتوف إلى أن روسيا تعتقد أيضا أن بعض الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا وتشجعها على تنفيذ مثل هذه الهجمات، متسائلا عما إذا كانت موسكو ستلوح باتخاذ إجراءات ضد دول أوروبية أو استهداف سفن تابعة لها، في إطار ردها المحتمل على تطورات المواجهة.

ولفت إلى صعوبة تقييم مسار الأحداث في هذه المرحلة، لكنه طرح احتمال أن تبدأ أوكرانيا استهداف ناقلات النفط المرتبطة بروسيا في البحر المتوسط بصورة منهجية، محذرا من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية، فضلا عن ترتيبه تداعيات بيئية على دول المنطقة.

وتساءل كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات الدولية عن طبيعة رد فعل دول المنطقة إذا تطورت الأحداث بهذا الاتجاه، مشيرا إلى أن تجربة البحر الأسود تظل حاضرة أمام الجميع، بعدما أفضى التصعيد هناك إلى تداعيات خطيرة على حركة التجارة.

زيلينسكي يعلن تبني الهجوم

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي الليبي، قائلا إن سفينة الشحن "أنجارا"، التي تستخدمها روسيا لنقل الأسلحة، غرقت جراء الهجوم.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للعملية، موضحا أن الاستهداف طال أيضا الكورفيت "ميركوري"، التي وصفها بأنها واحدة من أحدث السفن الحربية الروسية، دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجم الأضرار التي لحقت بها أو مصير طاقمي السفينتين.

وأظهر المقطع، الذي يحمل شعار جهاز الأمن الأوكراني، زوارق بحرية مسيرة تقترب من سفن، أعقبتها انفجارات واندلاع نيران، في مشاهد مصورة خلال فترتي النهار والليل.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين، قوله إن موسكو تدرس الرد على الهجمات التي استهدفت قطعها البحرية في بنغازي.

وفي سياق متصل، قالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إن السفينة الروسية توقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن خلال عودتها إلى روسيا، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية المبرمة بين البلدين.