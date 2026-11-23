وقال غولان في منشور عبر منصة "إكس": "صباح الخير، حان الوقت لوقف المحادثات الزائفة مع الليكود وتشكيل حكومة".

وأضاف: "كل ما يتطلبه الأمر هو الشجاعة. هيا بنا نفعل ذلك"، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأفاد تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن رئيس حزب "يشار"، آيزنكوت، يعتزم الإعلان عن توصله إلى صيغة تتيح له تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بنجاح.

وبحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيمهد الطريق لطرح الائتلاف الذي يقوده آيزنكوت على التصويت في الكنيست خلال أيام.

وكان آيزنكوت يجري محادثات مع حزب الليكود والأحزاب الحريدية، إضافة إلى الأحزاب العربية، في محاولة لتشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأغلبية البرلمانية، عقب انتخابات الكنيست السادس والعشرين التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

وحتى الآن، لم تسفر المفاوضات عن التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق لتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، يجري رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي يُعد شريكا أساسيا في التكتل الذي يقوده آيزنكوت، اتصالات مباشرة مع الأحزاب الحريدية، بما فيها حزب "يهدوت هتوراه".

وأكد مكتب آيزنكوت لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن القضية الأساسية المتعلقة بتشكيل حكومة بموجب اتفاق لتناوب رئاسة الوزراء لم تُطرح خلال الاجتماع، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المحادثات.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد جرى تأجيل المناقشات المتعلقة بهذه المسألة.

وفي بيان مشترك صدر عقب المحادثات، أعلن حزبا "الليكود" و"يشار" أنهما سيعقدان اجتماعاً آخر لمواصلة المفاوضات، من دون تحديد موعد له.

وأوضح الحزبان أن الطرفين عرضا مواقفهما بشأن "مجموعة من القضايا الجوهرية، وأجريا مناقشات مفصلة حولها".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم تسفر المحادثات عن التوصل إلى أي اتفاقات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاقات المبدئية الوحيدة التي توصل إليها الطرفان عمليا تتعلق بنقاط بديهية لا صلة لها بجوهر المفاوضات، مثل تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي".