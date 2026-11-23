وكان نحو 12 ألف شخص يحضرون حفلا لمغني الراب الأميركي دون توليفر، مساء الأحد، في قاعة "كو-أوب لايف"، التي تعد أكبر قاعة مغلقة للفعاليات الترفيهية في المملكة المتحدة.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة "حادث كبير" في الموقع، بعد تلقي بلاغات عن إصابة عدد من الحاضرين بأعراض يُشتبه في ارتباطها بالتعرض لمادة مجهولة.

وقالت المسؤولة في الشرطة ستيف باركر إن "عددا من الأشخاص تلقوا العلاج في الموقع، فيما نُقل شخص واحد إلى المستشفى"، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة المادة.

من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف الإقليمية بفحص أكثر من 50 شخصا في مكان الحادث، بعد ظهور أعراض لدى بعضهم، شملت تهيجا في العينين ومشكلات في الجهاز التنفسي.

وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت إجراءات "تطهير" الموقع، بالتزامن مع التحقيقات الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكدت إدارة قاعة "كو-أوب لايف" تعاونها مع الشرطة والجهات المختصة لتحديد أسباب الواقعة.

ويأتي الحادث قبل حفل آخر من المقرر أن يحييه مغني الراب الأميركي دون توليفر، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.