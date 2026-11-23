وجاءت تصريحات ميدفيديف في مقال بعنوان "سيادة الدولة والأسلحة النووية: الجوانب القانونية الدولية لضمان الأمن القومي"، نُشر في "مجلة موسكو للقانون الدولي".

وأوضح ميدفيديف أن القرار النهائي بشأن استخدام الأسلحة النووية لا يُتخذ إلا بعد إجراء تقييم شامل لجميع الظروف والمعطيات ذات الصلة.

وقال ميدفيديف في مقاله: "من الناحية الرسمية، فإن الطرف الذي يواجهنا بصورة جماعية، والمتمثل في أوكرانيا ودول حلف الناتو وعدد من الدول الغربية غير الأعضاء في الحلف، سبق أن خلق في بعض الحالات أوضاعا تسمح فيها العقيدة الروسية بإمكانية توجيه ضربة نووية"، حسبما نقل موقع "نيوز" الإخباري الروسي.

ولفت ميدفيديف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند اتخاذ مثل هذه القرارات "يسترشد دائما بتحليل شامل لجميع العوامل، وبمبدأ التناسب بين الضرر الفعلي الواقع والتدابير المتخذة للرد عليه".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد، خلال اجتماع ثلاثي جمعه بالرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، أن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر، ولذلك يجب عدم السماح باندلاعها.

وأكد الرئيس الصيني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، ضرورة الحظر الشامل للأسلحة النووية وتدميرها بالكامل، وصولا إلى إقامة عالم خال منها.

ومن جانبه، قال ترامب، ⁠بعد محادثات مع نظيريه الصيني والروسي، إن التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية سيكون صعبا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد حذرت الجمعة، من أن حلف "الناتو" يستعد علنا للدخول في صراع عسكري مع روسيا، مشيرة إلى حدوث تحول في الاستراتيجية العسكرية للحلف.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الحديث عن المواجهات العسكرية وفق تصورات "الناتو" يجب أن يأخذ في الاعتبار وجود ترسانات من الأسلحة النووية.

وذكرت زاخاروفا أن الأسلحة النووية ليست حكرا على دول "الناتو"، بل تمتلك روسيا أيضا قدرات نووية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة العامل النووي عند مناقشة احتمالات الصراع العسكري بين موسكو والحلف.