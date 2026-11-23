وتكتسب أهمية استهدافها من كونها ليست مجرد سفينة دعم أو ناقلة إمدادات، بل قطعة حربية مجهزة بصواريخ وأنظمة دفاع جوي وقدرات لمكافحة الغواصات.

من "ريتيفي" إلى "ميركوري"

بدأ بناء السفينة عام 2015 تحت اسم "ريتيفي" (Retiviy)، قبل أن يعاد تسميتها إلى "ميركوري" في أكتوبر 2021، وتدخل الخدمة في البحرية الروسية عام 2023.

ما أبرز أسلحتها؟

تضم السفينة مجموعة متنوعة من منظومات التسليح، تشمل:

صواريخ "أوران" المضادة للسفن: ثمانية صواريخ موزعة على منصات إطلاق.

منظومة "ريدوت" للدفاع الجوي: مخصصة لاعتراض الأهداف الجوية والصواريخ.

مدفع بحري عيار 100 ملم: للتعامل مع الأهداف البحرية والبرية.

مدافع "AK-630": للدفاع القريب ضد التهديدات الجوية والبحرية.

طوربيدات "Paket-NK": لمواجهة الغواصات والطوربيدات المعادية.

مروحية "Ka-27": لتنفيذ مهام الاستطلاع ومكافحة الغواصات، مع تجهيزات تتيح للسفينة استيعابها.

ما المهام التي صممت لتنفيذها؟

تجمع "ميركوري" بين أربع قدرات قتالية رئيسية:

مكافحة السفن: استهداف القطع البحرية المعادية باستخدام الصواريخ.

الدفاع الجوي: اعتراض الطائرات والصواريخ والتهديدات الجوية.

مكافحة الغواصات: استخدام الطوربيدات وأجهزة الاستشعار الصوتية.

حماية التحركات البحرية: مرافقة السفن وتأمين العمليات البحرية وتنفيذ الدوريات.

ويركز تصميم السفينة على العمليات الساحلية والبحرية الإقليمية، ولا يجعلها بمثابة مدمرة أو فرقاطة ثقيلة مخصصة للعمليات البحرية بعيدة المدى.

لماذا يكتسب وجودها في بنغازي أهمية؟

تتجاوز دلالات وجود السفينة الروسية في بنغازي مسألة رسو قطعة بحرية في ميناء ليبي، ويمكن التوقف عند ثلاث نقاط رئيسية:

صلتها بالانتشار الروسي في المتوسط

تنتمي السفينة إلى الأسطول الروسي، ويعكس وجودها في ليبيا ارتباط الانتشار البحري الروسي في البحر المتوسط بنشاط موسكو العسكري في البحر الأسود.

استخدام الموانئ الليبية لخدمة القطع الحربية

لا تعد "ميركوري" سفينة إمداد، ولذلك فإن وصولها إلى بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات، وفق ما أفاد به مسؤولون ليبيون، يشير إلى استخدام روسيا الموانئ الليبية لتقديم الدعم اللوجستي لقطعها الحربية.

دلالات عملياتية وسياسية

يمثل وجود السفينة قدرة بحرية روسية متقدمة نسبيا في منطقة استراتيجية قريبة من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، بما يمنح انتشار موسكو البحري في شرق المتوسط بعدا عملياتيا وسياسيا.

واللافت أن قائد البحرية الروسية أعلن في يوليو 2023 أن السفينة "ميركوري" ستعزز السرب الروسي العامل في شرق البحر المتوسط.