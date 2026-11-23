ووفقا للبيانات، تجاوز عدد الهجمات التي أبلغ عنها مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، المرتبط بالبحرية الملكية البريطانية، 30 هجوما خلال أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في أواخر فبراير.

وحتى يوم الأحد، سُجل ما لا يقل عن 22 هجوما خلال نوفمبر الجاري، وهو ثاني أعلى عدد شهري منذ بداية الحرب، وفق تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية لبيانات المركز البريطاني.

وقبل أكتوبر، كان متوسط الهجمات المبلغ عنها في المنطقة يبلغ نحو 10 هجمات شهريا.

وتشمل المنطقة التي يغطيها الرصد مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عُمان.

ومن المرجح أن تكون الأرقام الصادرة عن مركز المراقبة البحرية البريطاني أقل من العدد الفعلي للهجمات، نظراً إلى أن المركز لا ينشر سوى الحوادث التي يتمكن من التحقق منها عبر مصادر.

وقال المركز في تقريره الأسبوعي المنشور يوم الجمعة: "هناك حوادث إضافية معروفة، لكن لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة"

ومع تصاعد الهجمات على السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي خلال الأشهر الأخيرة، يُعتقد أن العديد من السفن عمدت إلى إيقاف أجهزة التتبع التجارية الخاصة بها لتجنب اكتشاف مواقعها.

وفي تقرير صدر منتصف أكتوبر، أقرّ المركز البريطاني بأنه يواجه صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للهجمات بدقة، موضحا أن "غالبية السفن التي تتعرض للهجوم ترفض الإبلاغ عن الحوادث إلى المركز".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني عن وقوع حوادث شبه يومية تتعلق بالسفن التجارية العابرة للمضيق، وغالبا ما يعزو هذه الحوادث إلى ألغام بحرية.

مضيق هرمز يتحول إلى ساحة مواجهة استراتيجية

منذ اندلاع الصراع، تحول مضيق هرمز إلى منطقة مواجهة شديدة التوتر، حيث تسببت الهجمات التي شهدها في تعطيل حركة شحن النفط والغاز، وأثارت تداعيات اقتصادية على المستوى العالمي.

وبدأت إيران محاولاتها لوقف حركة الملاحة في المضيق عقب الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

ولا تزال حركة الملاحة التجارية عبر هذا الممر، الذي كان يمر من خلاله نحو خُمس النفط العالمي قبل الحرب، عند مستويات أقل مقارنة بالمعدلات المسجلة عام 2025.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتزايد الضغوط على عائدات إيران المحلية من صادرات الخام، كثفت طهران هجماتها على السفن.

ويرى خبراء أن إيران بدأت تفقد قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط استراتيجية، ما قد يدفعها إلى تصعيد الهجمات بصورة أكبر في محاولة لانتزاع تنازلات من واشنطن.

وتتراجع عائدات إيران المحلية من النفط بصورة حادة، مع استمرار الحصار الأميركي المفروض على موانئها، والذي يعرقل وصول إمدادات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية، وفقا لشركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن والبيانات البحرية.

ترامب: نسيطر على أموال إيران ومضيقها

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال الشهر الجاري أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة إلى اتفاق" مع طهران، وأصدر تعليمات لنائبه جيه دي فانس بتحويل اهتمامه إلى ملفات أخرى.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل".

وأضاف: "لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم".

وفي تصريحات لاحقة، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه لن يتردد في استئناف الضربات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الضرورة.