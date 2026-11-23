ونشر زيليسكي مقطع فيديو للعملية، موضحا أن الاستهداف شمل أيضا الكورفيت "ميركوري"، التي وصفها بأنها من أحدث السفن الحربية الروسية، دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بها أو مصير طاقمي السفينتين.

وأظهر المقطع، الذي يحمل شعار جهاز الأمن الأوكراني، زوارق مسيرة تقترب من سفن، أعقبتها انفجارات واندلاع نيران، ضمن لقطات نهارية وليلية.

وتضمنت المشاهد تسجيلات من كاميرات مثبتة على زوارق تندفع باتجاه السفن، بينها سفينة ذات هيكل أحمر، قبل انقطاع بعض اللقطات لحظة الاقتراب أو ظهور وميض انفجارات.

كما عرض الفيديو مشاهد حرارية وأخرى التقطت من مسافة بعيدة، أظهرت تصاعد الدخان وألسنة اللهب فوق المياه قرب السفن المستهدفة، واختتم بشعار جهاز الأمن الأوكراني.

هجمات متلاحقة ورفض ليبي

وكانت مصادر ليبية قد كشفت لسكاي نيوز عربية استخدام عدة زوارق بحرية مسيرة في الهجوم على السفينة الروسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، مشيرة إلى تصدي القوات البحرية لأربعة منها وإلحاق أضرار بها.

وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إن السفينة الروسية توقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن أثناء عودتها إلى روسيا، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين. ووجهت بالتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك، مؤكدة أن العلاقات الخارجية لا يجوز اتخاذها ذريعة لاستهداف الأراضي والموانئ الليبية.

وأفاد مصدران طبيان لوكالة "رويترز"، وفق ما نشرته سكاي نيوز عربية، بإصابة عشرة أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة في الهجوم على السفينة الروسية. كما أنقذت القوات البحرية الليبية طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم منفصل قبالة بنغازي.

ورفض مجلس النواب الليبي تحويل أراضي البلاد أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشددا على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية. وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين، قوله إن موسكو تدرس الرد على الهجمات التي استهدفت قطعها البحرية في بنغازي.