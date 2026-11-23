وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، مساء الأحد: "آمل أن يعيد مجلس إدارة إنفيديا تعيين جنسن هوانغ".

وأضاف: "سيكون ذلك أفضل ما يمكن فعله من أجل الشركة، وكذلك من أجل الولايات المتحدة الأميركية"، وفقما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم الجمعة، قال ترامب إنه "يود بشدة أن يرى جنسن يحصل على فرصة ثانية".

وأوضح أنه ناقش مسألة جنسن، الذي وصفه بأنه "رجل عبقري"، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الأخيرة إلى الصين هذا الشهر، والتي شهدت محادثات ثلاثية شارك فيها أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي منشور ترامب في أحدث تعبير عن دعم الرئيس الأميركي لهوانغ، الذي استقال من منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في 13 نوفمبر الجاري، بعد اعترافه بإقامة علاقة عاطفية خارج إطار الزواج.

واستقال هوانغ، البالغ من العمر 63 عاما، عقب تقارير كشفت عن علاقات عاطفية أقامها مع موظفات في شركة "إنفيديا"، فضلا عن علاقة مزعومة مع امرأة تدعى أليس هوانغ، يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وكانت أليس هوانغ تعمل لدى شركة "ميغاسبيد"، وهي إحدى الشركات العميلة لـ"إنفيديا"، وتتخذ من سنغافورة مقرا لها.

وتتهم أجهزة الاستخبارات الأميركية أليس، بأنها جُنّدت من جانب وزارة أمن الدولة الصينية بهدف التقرب من الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا".

وكان محققون تابعون لوزارة التجارة الأميركية قد أجروا أول مقابلة مع أليس، التي كانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "ميغاسبيد" قبل أن تصبح موضع شبهات بشأن استخدامها في عملية استدراج استخباراتية ذات طابع عاطفي، وذلك في يونيو 2025، للتحقيق في علاقاتها المثيرة للقلق.

روبيو أطلع ترامب على العلاقة المزعومة

طبقا لتقرير "نيويورك بوست"، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الرئيس ترامب بالعلاقة العاطفية المزعومة بين جنسن وأليس، في وقت قريب من رحلة الرئيس الأميركي إلى الصين خلال شهر مايو.

لكن الرئيس الأميركي نفى علنا علمه بأنشطة التجسس المزعومة المنسوبة إلى أليس.

ورغم هذه الاتهامات، واصل ترامب الدفاع عن عودة جنسن إلى قيادة "إنفيديا"، فيما أفادت مصادر بأن علاقة صداقة تجمع الرجلين.

وكان هوانغ قد رافق ترامب خلال زيارة سابقة إلى الصين في وقت سابق من العام الجاري، حيث صعد على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان" عندما توقفت للتزود بالوقود في ألاسكا.