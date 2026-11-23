وأفادت السلطات الأوكرانية بأن ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيا من 5 طوابق في بلدة ديمر، على بعد نحو 45 كيلومترا شمال كييف، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وانهيار أجزاء من المبنى.

وقال تيمور تكاتشينكو، المسؤول عن الإدارة العسكرية في كييف، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض، بعدما أفادت السلطات بفقدان الاتصال مع 11 شخصا، بينهم طفلان.

وفي بلدة فيشنيفيه، أسفرت ضربة روسية استهدفت متجرا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم 3 أطفال، فيما قُتل شخص آخر في هجوم على مدينة بيلا تسيركفا.

وقال تكاتشينكو إن الضحايا في فيشنيفيه كانوا يتسوقون عندما وقع الهجوم، مضيفا أن "رحلة تسوق عادية تحولت إلى مأساة بسبب هجوم روسي".

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت خلال الليل منشآت للطاقة وبنية تحتية في ميناء إزمايل الأوكراني.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت أيضا سفينة قرب مدينة أوديسا، قالت إنها كانت تحمل شحنة عسكرية.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق بصورة مستقلة من صحة المعلومات التي أعلنتها موسكو بشأن الهجمات.

منطقة تتارستان

في المقابل، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن السلطات المحلية أن طائرات مسيرة هاجمت منشآت لتخزين النفط في منطقة تتارستان الروسية، مما تسبب في أضرار بعدد منها، دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك لهجوم روسي، في إطار الضربات المتواصلة على البنية التحتية للطاقة.

وتكثف روسيا هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، مما يزيد الضغوط على قطاع الطاقة في البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد "أشد إيلاما" على ضربات أوكرانية ألحقت أضرارا بجسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.