وبينما لا تزال مسؤولية الهجوم محل اتهامات، يرجح الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية سكوت أولنجر ضلوع كييف، محذرا من أن نجاح العملية عسكريا قد يتحول إلى خسارة استراتيجية لها.

وقال أولنجر، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن استهداف سفينة ترفع علم مالطا قد يمنح موسكو مادة دعائية ضد أوكرانيا، ويدفعها إلى تعزيز وجودها البحري في المتوسط لحماية شحناتها.

الزوارق المسيّرة وترجيح المسؤولية

يستند أولنجر في ترجيحه المسؤولية الأوكرانية إلى خبرة كييف في استخدام الزوارق المسيّرة، وإلى أن السفينة كانت راسية، ما يجعل إصابتها أسهل من استهداف سفينة متحركة.

ويربط تقييمه أيضا بما قد تظهره تسجيلات الهجوم بشأن طبيعة القارب المستخدم.

ولا يستبعد مساعدة أوروبية، لكنه يؤكد أن الأوكرانيين يمتلكون مهارات متقدمة في هذا المجال. ويرجح أن المنفذين عرفوا موقع السفينة مسبقا، وأدركوا أن العملية ستواجه رفضا ليبيا يصعّب تكرارها بالطريقة نفسها.

وبحسب تقديره، قد تكون الزوارق انطلقت من سفينة أكبر بسبب محدودية مداها، وهو احتمال يرى أن روسيا قد تتحرك للتحقق منه والبحث عن منصة الإطلاق.

الشحنة العسكرية قبل علم السفينة

يرجح أولنجر أن الشحنة كانت الهدف الأساسي، لا السفينة المالطية بحد ذاتها، مفترضا أن كييف امتلكت معلومات عن حمولة عسكرية روسية، وأن السفينة ربما كانت مستأجرة من روسيا أو حكومتها.

ويصف الهجوم بأنه ناجح عسكريا، متحدثا عن أضرار شديدة وانفجار أسلحة على متن السفينة. غير أن هذه التفاصيل ترد ضمن تقييمه للعملية، وكذلك حديثه غير المحسوم عن احتمال مقتل أفراد الطاقم.

ويستحضر استهداف ألمانيا سفنا تحمل شحنات عسكرية خلال الحرب العالمية الأولى، بصرف النظر عن أعلامها، للتحذير من الكلفة السياسية التي قد تترتب على توسيع نطاق الأهداف البحرية.

رفض ليبي وحدود لتكرار الهجوم

لا يتوقع أولنجر تكرار العملية داخل الموانئ الليبية، معتبرا أن تنفيذها، وفق وصفه، داخل ميناء يمثل انتهاكا للسيادة، خصوصا بعد إعلان الجيش الوطني الليبي رفضه.

لكنه لا يستبعد انتقال الاستهداف إلى سفن روسية ترافق شحنات في المياه الدولية. ويربط أهمية هذه الشحنات بسياسة موسكو في أفريقيا وعلاقاتها بالجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى دور "فيلق أفريقيا"، المرتبط بإرث مجموعة فاغنر.

ويرى أن روسيا قد تستجيب بإرسال قوات بحرية إضافية إلى المتوسط، ما يوسع بدوره قائمة الأهداف المحتملة أمام أوكرانيا، ويفتح جبهة احتكاك جديدة بعيدا عن ساحات الحرب الأساسية.

نجاح تكتيكي ومخاطر استراتيجية

يحذر أولنجر من أن موسكو قد تستخدم الهجوم لتصوير كييف باعتبارها تهدد السفن الدولية وتمارس "القرصنة البحرية". ولذلك يصف العملية بأنها رابحة تكتيكيا، لكنها قد تصبح "كارثة استراتيجية".

ولا يرى أن الضربة ستدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التفاوض. ويعتبر أن استمرار الهجمات المتبادلة، من ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية إلى استهداف الجسر المؤدي إلى القرم، يعكس غياب الاستعداد للتسوية لدى الطرفين.

كما يشير إلى أن القمة الثلاثية الأميركية الروسية الصينية لم تحقق اختراقا في الملف الأوكراني، وأن بيانها الختامي لم يتطرق إليه.

ضغط أميركي عبر التكنولوجيا

يتوقع أولنجر أن تثير العملية قلق واشنطن، وأن تدفعها إلى ممارسة ضغط أكبر على كييف إذا رأت أن هذه الهجمات تقوض فرص التسوية.

ويربط أحد مسارات الضغط المحتملة بالتكنولوجيا الأميركية: فإذا ثبت استخدام الزوارق خدمة "ستارلينك"، فقد يضع ذلك إيلون ماسك أمام حرج، ويؤثر في وصول أوكرانيا إلى هذه الخدمة. ويظل هذا السيناريو، بحسب حديثه، مشروطا بتحديد الوسائل التقنية المستخدمة فعليا في الهجوم.