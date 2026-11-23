وذكر موقع "ذا وور زون" الأميركي المتخصص في الشؤون العسكرية أن الطائرة رُصدت في مطار بوتشنغ نيفو، الذي يُستخدم لاختبار طائرات صينية غير مأهولة، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن الشركة المصنعة أو طبيعة مهامها.

وبحسب قياسات مستندة إلى صور الأقمار الاصطناعية التي وفرتها شركة "فانتور"، يبلغ طول الطائرة نحو 15 مترا، فيما يصل باع جناحيها إلى نحو 20 مترا.

وأظهرت إحدى الصور، التي تعود إلى 23 أبريل 2026، الطائرة المجهولة إلى جانب طائرات صينية مسيرة أخرى، من بينها طراز "CH-7" وطائرة "جيوتيان".

وأشار التقرير إلى أن التصميم الخارجي للطائرة يشبه المسيرة الأميركية "إم كيو-25 ستينغراي"، التي طورتها شركة "بوينغ" لتزويد المقاتلات التابعة للبحرية الأميركية بالوقود أثناء الطيران.

ورجح الموقع عدة احتمالات بشأن مهام الطائرة الصينية، من بينها استخدامها للتزود بالوقود جوا أو تنفيذ عمليات الاستطلاع، فضلا عن احتمال أن تكون منصة تجريبية لاختبار تقنيات عسكرية جديدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مصممة للعمل من حاملات الطائرات الصينية، أو ما إذا كانت مزودة بالفعل بأنظمة لنقل الوقود إلى طائرات أخرى.

وفي حال تأكد تطوير الصين طائرة مسيرة قادرة على تزويد المقاتلات بالوقود انطلاقا من حاملات الطائرات، فقد يسهم ذلك في توسيع نطاق العمليات الجوية للبحرية الصينية، وزيادة المدى الذي تستطيع مقاتلاتها العمل ضمنه بعيدا عن حاملات الطائرات.