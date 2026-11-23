وبين الحصار الاقتصادي واحتمالات الضربات العسكرية، يختلف الخبيران سمير التقي ووجدان عبد الرحمن بشأن قدرة هذه الأدوات على انتزاع تنازلات إيرانية.

وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، ربط التقي خيارات واشنطن بإضعاف بنية الحرس الثوري وتضييق موارد النظام، بينما حذر عبد الرحمن من أن استهداف القيادات لا يضمن تغيير السياسات، ما دامت المؤسسة العسكرية والأمنية تحتفظ بالسلطة.

تغيير القيادات وحدود التأثير

يرى التقي أن حديث ترامب عن الإطاحة بالجيلين الأول والثاني والإبقاء على الثالث ينطوي على تغيير نسبي داخل النظام، حتى إن استبعد الرئيس الأميركي إسقاطه بالكامل.

ويشير إلى تقارير ودراسات، بحسب عرضه، تفترض أن استهداف الأجيال التالية من الحرس الثوري قد يضعف بنيته ويفقده كفاءات يصعب تعويضها.

لكن عبد الرحمن يعارض الرهان على تعاقب الأجيال، معتبرا أن الحرس الثوري أصبح المؤسسة المتحكمة بالحكم، وأن المرشد نفسه بات رهينة لها.

ويقول إن الجيل الثالث أكثر تشددا من سابقيه، ما يجعل تصفية الشخصيات غير كافية لتغيير السلوك أو ضمان التنازلات.

النووي والحصار.. مساران للضغط

يطرح التقي مخرجا يقوم على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونقل فائض اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة إلى روسيا. ويرى أن هذه الخطوات قد ترضي ترامب، لكنها لا تحسم موقف إسرائيل.

ويربط إمكان التهدئة أيضا بامتناع طهران عن شن هجمات واسعة أو قتل أميركيين، وعدم اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة في برنامجيها النووي والصاروخي.

وفي حسابات التوقيت، يحدد التقي استحقاقات ضاغطة، تشمل مناقشات الميزانية في الكونغرس يومي 10 و11 ديسمبر، وتسلم الكونغرس الجديد مهامه، وتقديرات أميركية أوردها بشأن احتمال توقف صادرات النفط الإيرانية بحلول منتصف ديسمبر، باستثناء كميات مهربة.

وبحسب قراءته، تتوزع اتجاهات الإدارة بين دفع بيت هيغسيث نحو الصدام، وتفضيل جي دي فانس منح التفاوض فرصة، وتركيز وزير الخزانة سكوت بيسنت على الخنق الاقتصادي. لذلك يرجح مرحلة من الحصار وانتظار المفاوضات، مع بقاء ضربة تكتيكية محتملة إذا ظهرت تحركات نووية أو صاروخية مقلقة.

تفاهم إقليمي يصطدم بإسرائيل

يشير التقي إلى محاولات لإقناع ترامب بمعادلة تضبط التنافس مع إيران، عبر قبول نفوذ لها في بعض مناطق الإقليم مقابل تنازلات وضمانات تمنع الإضرار بإسرائيل.

لكنه يرى أن التفاهمات السابقة انهارت بعد السابع من أكتوبر، بعدما أصبحت إسرائيل تنظر إليها باعتبارها خطرا وجوديا. وينتقد دخول ترامب الحرب دون تحالفات أو تهيئة دبلوماسية واستعداد لاحتمال إغلاق مضيق هرمز.

تعدد القرار وثغرات الحصار

في المقابل، يعتبر عبد الرحمن أن تعدد مراكز القرار الإيراني يعوق الاتفاقات، إذ تستطيع قيادات التأثير في التفاهمات أو نقضها. ويتهم طهران باستغلال الوقت لإعادة بناء ترسانتها وفتح مخازن الصواريخ.

كما يشكك في قدرة الحصار على إغلاق منافذ الإمداد، مشيرا إلى الحدود البرية وبحر قزوين وقنوات التهريب، فضلا عن المصالح الروسية والصينية التي تحد، وفق تقديره، من فاعلية الضغوط.

كلفة اقتصادية وضغط أمني

داخليا، يرصد التقي ابتعاد البازار عن دعم النظام مع اتساع الضرر الاقتصادي، ويصف انتشار الباسيج لملاحقة المعارضين والمحتجين بأنه "احتلال المجتمع". كما يرى أن اتساع الصلاحيات اللامركزية أدى إلى تراجع انضباط الأطراف.