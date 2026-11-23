ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن الاتصالات امتدت من ربيع 2025 إلى خريف 2026.

وأشارت المصادر إلى أن وكالات الاستخبارات الأميركية جمعت أيضا أدلة تشير إلى أن كانغ وي، شريك أليس هوانغ في العمل، تعاون مع الجهاز الصيني نفسه.

وبحسب الصحيفة، ساعدت هذه المعلومات مسؤولين أميركيين على تكوين تقدير بأن جنسن هوانغ كان هدفا لعملية استخباراتية.

وأعلنت "إنفيديا" استقالته في 12 نوفمبر، بعد 4 أيام من إعلان مجلس إدارتها فتح تحقيق مستقل في التقارير عن استهدافه.

وقال المجلس وقتها إنه لا يرى ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للخطر.

وتزامن جزء من فترة الاتصالات مع شراء "ميغاسبيد"، التي كانت تديرها أليس هوانغ وتتخذ من سنغافورة مقرا لها، كميات كبيرة من رقائق "إنفيديا" المتطورة.

ووفقا للصحيفة، وصلت بعض الرقائق إلى مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا تخدم شركات صينية بينها "علي بابا"، فيما يُشتبه في تهريب بعضها الآخر إلى الصين. وذكرت "رويترز" أن السلطات الأميركية تحقق مع "ميغاسبيد" منذ عام 2024 على خلفية هذه الشبهات.

ورفض متحدث باسم جنسن هوانغ التعليق لـ"رويترز"، فيما لم ترد "إنفيديا" والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلبات الوكالة للتعليق، ولم تتمكن الوكالة من الوصول إلى أليس هوانغ.