وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، أن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة يفوق ما أطلقته خلال أي فترة مماثلة منذ أكثر من عام.

وأضاف مطمئنا: "لا تقلقوا، لقد أسقطناها جميعا ولم تتسبب في أي أضرار".

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، مع تزايد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، وسط شبهات بوقوف إيران وراء بعضها.

كما تعرضت البحرين، التي تستضيف منشآت عسكرية أميركية، لهجمات إيرانية متكررة خلال الفترة الماضية.

ويشهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، توترات أمنية متصاعدة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي.

وأثارت الهجمات الأخيرة مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في المنطقة، في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران.