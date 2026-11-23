أوضح محامو الحكومة في مذكرة قُدمت مساء السبت إلى الدائرة الثامنة في محكمة الاستئناف الأميركية، أن الجيش بحاجة ماسة لاتخاذ إجراء سريع لحماية أفراده والمجتمعات المحيطة.

وشدد المحامون على أن صون صحة الإنسان والبيئة يقتضي التحرك الآن دون تأجيل، إذ يُخطط لتنفيذ التفجير بحلول يوم غد الثلاثاء.

دفع محامو الحكومة بأن الجيش لا يحتاج إلى تصريح مسبق للتعامل الطارئ مع تهديد مباشر تشكله مواد متفجرة، مبينين أن معايير القانون الاتحادي المنظم للنفايات الخطرة لا تنطبق في حال وجود خطر داهم على الصحة أو السلامة أو البيئة، استنادا إلى تقدير اختصاصي طوارئ المتفجرات والذخائر.

تعود بداية التخطيط لهذه العملية داخل مصنع الذخائر التابع للجيش الأميركي في ولاية أيوا، إلى عثور العاملين في وقت سابق من العام الجاري على عشرات البراميل المتدهورة التي تحتوي على مادة "أزيد الرصاص"، ما أدى إلى "نشوء وضع شديد الخطورة وغير مستقر"، بحسب تصريح الطوارئ الذي أقرته وكالة حماية البيئة الأميركية الأسبوع الماضي.

كان من المقرر تنفيذ التفجير في قرية ميدلتاون (التي تبعد نحو 160 ميلا أو 257 كيلومترا جنوب شرقي دي موين) يوم الجمعة الماضي، قبل أن يؤجله الجيش إلى اليوم الاثنين وسط قلق شعبي متصاعد من التداعيات الصحية والبيئية، ليتوقف لاحقا بقرار من محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي استجابة لطلب نشطاء البيئة بتعليق التصريح.

هاجمت منظمات بيئية التحرك الحكومي الأخير، معتبرة إياه مناورة للالتفاف على القرار القضائي وتجاهل المطالب العامة بالسلامة والشفافية، وداعية إلى مراجعة تصريح الطوارئ الذي منحته وكالة حماية البيئة في وقت سابق من الشهر الجاري.

صدر كل من مجلس ولاية أيوا البيئي، ونادي "سييرا"، ومنظمة "إيرث جاستس" بيانا مشتركا، الأحد، شككوا فيه بصحة المزاعم الحكومية التي تفيد بأن جميع البدائل الآمنة للتخلص من هذه المواد قد دُرست على النحو المناسب.