وأدلى كيم بهذه التصريحات أثناء مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد، بينهم السفير الروسي، في خطوة تمثل خروجا عن البروتوكول المعتاد، إذ جرت العادة أن يتولى مسؤول رفيع المستوى هذه المهمة بدلا من الزعيم شخصيا.

وتأتي المراسم بعد تجاهل كيم جونغ أون لمبادرات طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، خلال زيارته الصين لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

غياب لقاء ترامب وكيم

وكان ترامب قد غادر آسيا في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد مشاركته في قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، دون أن يلتقي كيم، رغم التلميحات السابقة للرئيس الأميركي بشأن احتمال ترتيب مثل هذا اللقاء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن "العالم يشهد حاليا أزمة أمنية غير مستقرة وفوضى سياسية واقتصادية على مستوى العالم"، مضيفا أن "الوضع الدولي الراهن يحدث تغييرا جوهريا في فهمنا للسيادة والأمن الوطنيين".

وأشار إلى أن الهدف الدبلوماسي لبيونغ يانغ يتمثل في "توسيع وتطوير العلاقات الخارجية وفقا لمبادئ الاستقلال والسلام والصداقة، وبما يرتكز على الدفاع عن السيادة الوطنية والأمن". وأكد أن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تسعى إلى الهيمنة أو التوسع".

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق، وهو يتسلم أوراق الاعتماد وإلى جانبه وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، كما ظهر وهو يلقي كلمة ويلتقط صورا تذكارية مع كل دبلوماسي على حدة.

وهدفت القمم السابقة بين كيم وترامب إلى كبح البرنامج النووي لبيونغ يانغ، لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. ورغم سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مضت كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية التي كرستها في الدستور، معلنة أن كونها دولة نووية أمر لا رجوع عنه.

كما عززت بيونغ يانغ علاقاتها مع روسيا عبر إرسال قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.