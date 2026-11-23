وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" بأن الدعم الواسع الذي حظيت به ديفيز دفع الرئيس دونالد ترامب إلى ترشيحها للمنصب بشكل دائم، بدلا من إبقائها في موقع مؤقت.

يتولى كلايتون، بصفته المسؤول الأول عن جهاز الاستخبارات، تنسيق سياسات الأمن السيبراني، وذلك في وقت كشفت فيه أعطال تقنية وهجمات إلكترونية تم الإبلاغ عنها عن وجود ثغرات في البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس ترامب، الخميس، اختياره كيرستن ديفيز، التي تشغل حاليا منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتخلف شون كيرنكروس في منصب المدير الوطني للأمن السيبراني. وستعمل ديفيز إلى جانب كلايتون كمستشارة أولى في مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، إلى حين تثبيتها رسميا في المنصب.

وقد توسع الرئيس ترامب في الاعتماد على كلايتون؛ إذ عينه مديرا للاستخبارات الوطنية في أغسطس، ثم أسند إليه الإشراف على ملف الذكاء الاصطناعي وتنسيق النهج الحكومي حياله. والآن، سيقود كلايتون مؤقتا المكتب المكلف بتنسيق سياسات الأمن السيبراني.

وقال كلايتون لموقع "أكسيوس": "أنا متحمس للعمل بشكل أوثق مع كيرستن، التي تمتلك الخبرة والقدرات اللازمة لمساعدة أميركا في التعامل مع بنيتها التحتية الرقمية، التي تزداد تعقيدا وقوة، بصفتها المدير الوطني القادم للأمن السيبراني".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع فريق مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني لضمان انتقال سلس لكيرستن إلى هذا الدور فور مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها".

وبتولي مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون مسؤولية الأمن السيبراني مؤقتا، سيصبح مسؤول واحد مكلفا مؤقتا بدورين حيويين يتعلقان بالأمن القومي، وذلك في إطار إعادة هيكلة الرئيس ترامب لفريقه المعني بالأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات المتمثلة في الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقد أثارت هذه الاضطرابات مخاوف بشأن مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية للبلاد، رغم تأكيد مسؤولين في الإدارة أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن هذه الأعطال ناجمة عن هجمات سيبرانية منسقة.

ولعب كلايتون نفسه دورا بارزا في استجابة الإدارة، إذ صرح للمشرعين، الأربعاء، بأن الانقطاعات تبدو ناتجة عن مشكلات تقنية غير مترابطة وتحديثات للأنظمة.

ظهور إعلامي مكثف

أمضى كلايتون صباح الأحد في ظهور على قناة "سي إن إن" في برنامج "حالة الاتحاد"، وقناة "إيه بي سي" في برنامج "هذا الأسبوع"، وقناة "فوكس نيوز صنداي"، موضحا الأعطال التقنية الأخيرة ومخاوف الأمن القومي.

فعلى "سي إن إن"، حذر من أن الأميركيين يجب أن يتوقعوا المزيد من "الأعطال والثغرات وانقطاعات الخدمة" مع قيام الوكالات الحكومية والشركات بتحديث أنظمتها.

وعلى "إيه بي سي"، أكد أن الانقطاعات واسعة النطاق الأخيرة لم تكن منسقة ولا مدعومة من دولة، لكنه امتنع عن مناقشة التقارير المتعلقة بهجمات إلكترونية استهدفت مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة.

وعلى "فوكس نيوز"، قال إن الذكاء الاصطناعي يمنح الجهات الخبيثة أدوات أكثر قوة، محذرا من أن البنية التحتية الحيوية ستحتاج إلى تحديثات.

خلفية ديفيز

كيرستن ديفيز المعينة في منصب المدير الوطني للأمن السيبراني، تشرف على استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في البنتاغون، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديث الأنظمة القديمة وحماية الشبكات العسكرية.

ولدى ديفيز خبرة تقنية تقارب عقدين من الزمن، شغلت خلالها مناصب قيادية في شركات كبرى مثل يونيليفر، وإستي لودر، وباركليز إفريقيا، وهيوليت باكارد إنتربرايز، وسيمنز.

وفي سياق متصل، عمل كلايتون عن كثب مع مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، ومجلس الأمن القومي، ووكالة الأمن القومي، وغيرها من الوكالات، من خلال دوره القيادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض.