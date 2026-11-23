وبحسب "يديعوت أحرونوت" استمرت المحادثات لأكثر من 4 ساعات في أحد فنادق مدينة هرتسليا شمال تل أبيب، حيث اتفق الطرفان على عقد جلسة إضافية خلال الأسبوع الجاري، وربما يوم غد.

وبحسب الصحيفة، يطالب حزب الليكود ببدء التناوب على رئاسة الحكومة فورا، وهو ما يرفضه تكتل التغيير.

كما يدور خلاف بشأن مشاركة الوزير إيتمار بن غفير والأحزاب الحريدية في الحكومة المقبلة، إذ شدد أحد الأطراف على ضرورة أن يكونوا "داخل الغرفة".

ويطالب الليكود أيضا بوقف التشريعات في الكنيست.

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق بشأن هجوم 7 أكتوبر، أشارت الصحيفة إلى أن هذا الملف قد يكون قابلا للحل، مع توجه للتفكير "خارج الصندوق".

وعلى الرغم من هذه الخلافات، اتفق الطرفان على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ولن تقام دولة فلسطينية"، بحسب "يديعوت أحرونوت".