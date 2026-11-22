ويأتي هذا العطل في وقت يستعد فيه ملايين الأميركيين للسفر خلال عطلة عيد الشكر، وبعد أيام قليلة من إصدار إدارة الطيران الفيدرالية قرارا ثانيا بتعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك إثر مشكلة في تركيب المعدات تسببت في اضطرابات بالاتصالات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية، في تعليق لها، الأحد، أن تأخيرات رحلات دلتا "لا علاقة لها بأي من أنظمة مراقبة الحركة الجوية التابعة لها".

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أكدت "دلتا" أن أنظمة الوزن والتوازن عادت إلى العمل بشكل طبيعي، مشددة على أن العطل لم يكن ناتجا عن أي اختراق إلكتروني.