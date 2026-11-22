وأضاف ترامب، في منشور على منصته "ثروت سوشيال"، أن إيران أطلقت في الأسبوع الماضي عددا من الطائرات المسيرة والصواريخ يفوق أي وقت مضى منذ أكثر من عام.

لكنه أكد أن جميع المسيرات أسقطت دون إحداث أي ضرر.

وذكر أن القادة الإيرانيين يعتبرون الديمقراطيين "ضعفاء وغير فاعلين ومدمرين للبلاد"، مضيفا: "لكنني لن أسمح بحدوث ذلك".

واتهم ترامب الديمقراطيين وإيران بأنهما بذلا قصارى جهدهما للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن أسعار النفط انخفضت منذ الانتخابات إلى مستوى قياسي.

وقال إنه من المؤسف أن الناخبين لم يدركوا ذلك قبل الإدلاء بأصواتهم، واصفا الانتخابات برمتها بأنها كانت "غريبة للغاية"، ومختتما: "في النهاية، ستنتصر أميركا".